La pasada semana, José Pinto, parte del reconocido grupo de «Los Lobos», del programa de Antena 3 «¡Boom!», abandonaba el programa por «motivos personales» tras casi dos años y 350 entregas formando parte del espacio que presenta Juanra Bonet. El equipo del que formaba parte, y que integraba junto a sus amigos Erundino, Valentín y Manu, se ha convertido en el grupo que más tiempo ha estado de manera consecutiva en un programa de televisión y por ello entró al Libro Guiness de los Récords, aunque José decidió claudicar hace unos días.

El programa, que en parte gracias a «Los Lobos» está firmando grandes registros de audiencia, ha logrado batir por primera vez a «Pasapalabra» en televisión. Su éxito es más que plausible, aunque a partir de ahora «¡Boom!» tendrá que lidiar con la ausencia de José, uno de sus concursantes más emblemáticos, al que «Los Lobos» han sustituido por Alberto Sanfrutos y que abandonó de un día para otro las tardes de Antena 3. El programa le dedicó un pequeño vídeo, aunque gran parte de la audiencia consideró que el homenaje no estuvo a la altura de la despedida de José.

Casi una semana después de aquello, el concursante ha explicado su marcha de «¡Boom!». En una entrevista con MARCA, el ganadero ha explicado esos «motivos personales» que le llevaron a abandonar. «La motivación es el reto personal de aguantar. Llegar a 100 programas, batir el récord mundial... hay varias cosas que te van motivando a continuar, pero el cansancio se va acumulando. No dejar colgado al equipo es otra motivación. Hasta que llega un momento que piensas: “¿Si me voy, dejo colgado al equipo? No, le ponen un sustituto”. Pues mira, me voy», explicó José, que incidió en que ese «cansancio» fue uno de los «factores» principales en su adiós. «Han sido casi dos años y medio con dos trabajos, uno en el pueblo y otro en Barcelona, que es un palizón de viajes, de horas de grabación...».

En declaraciones al citado medio, José también recalcó que nunca pensó en dejar su trabajo en el campo. «La ganadería es mi modo de vida, mi pan de cada día. La televisión, por mucho dinero que estés ganando, lo puedes ganar hoy pero mañana lo puedes dejar de ganar. Pan para hoy y hambre para mañana. No puedo dejar mi trabajo y mi sueldo por algo que puede ser eventual», enfatizó el ya exconcursante de «¡Boom!», que resta importancia a la polémica surgida a raíz de su comentada salida. «En ningún momento he sentido que fuera una despedida fría», recalcó.

En su entrevista con MARCA, el ganadero también trató de explicar el éxito de «Los Lobos», conocidos todos ellos por haber pasado por «Saber y Ganar», el longevísimo programa de Jordi Hurtado en La 2 y del que también fue parte Alberto Sanfrutos, el sustituto de José. «El secreto del éxito es, en principio, un equipo bien compenetrado, bien preparado. Cualquiera de los cuatro tiene una base suficientemente amplia para saber defender su puesto en el programa y así se ha demostrado. Cuando nos tienen que eliminar a alguno, eliminen a quien eliminen, el equipo se desenvuelve bien. Además, aparte de los conocimientos, televisivamente hablando, damos juego. Puede haber un equipo que sepa mucho pero que sea un poco 'parado' y el programa se resiente. Ha habido una conjunción de todo eso», enfatizó José, que desea alejarse de la pequeña pantalla en esta nueva etapa en su vida. «De momento no quiero televisión, salvo por una buena causa».