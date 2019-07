Actualizado 16/07/2019 a las 21:19

Hace ya más de una semana desde que «Los Lobos» abandonaron para siempre el plató de «¡Boom!», aunque el concurso de Juanra Bonet sigue recibiendo concursantes. Este martes, llegaron al espacio de Antena 3 «Mañogranjeras», un equipo de cuatro amigas procedentes de Zaragoza con la vista puesta en derrotar a «Marujaitors», que ya lleva tres tardes en el formato de las bombas.

En cada entrega de «¡Boom!», es habitual ver a Bonet preguntando a los aspirantes acerca de sus vidas. En el caso de «Mañogranjeras», conjunto compuesto por Cristina, Ana, Sonia y Maite, no fue diferente. Una por una, comenzaron a contar al presentador a qué dedicaban su existencia. Y el testimonio de una de ellas fue de lo más sorprendente.

Se trató de Maite, la última en hablar acerca de su vida. Una mujer emprendedora y que dedica su día a día a trabajar en su propio negocio, que tiene un fin tan curioso como original. «Tengo una empresa, que se llama “temontoelpollo.com”», comenzó diciendo. Ante la atenta mirada de Bonet, se prodigó. «Nos encargamos a hacerle a la gente todos estos trámites que dan pereza, como dar de baja seguros, el teléfono, o la banca... Pues nosotros protestamos por ti, montamos el pollo», comentó.

El presentador, cariacontecido, no pudo evitar opinar. «¡Parece un “gag”!», dijo sobre el nombre de su negocio. «Pues así es, existe. Soy un poco como la Robin Hood de la vida», comentó la joven en «¡Boom!», cuya interesante iniciativa se ganó el favor de la audiencia.

«Mañogranjeras», sin embargo, no consiguieron derrotar a «Marujaitors», frente a los que cayeron por 4500 a 3400. Gracias, en gran parte, al buen papel de sus rivales en la «bomba clasificatoria», en la que sumaron veinte aciertos y un solo fallo. En la lucha por el bote, no obstante, no estuvieron tan finos y se quedaron a siete aciertos. Más allá de ello, «Marujaitors» acumulan ya 14.000 euros y el bote de «¡Boom!» ya es de 80.000.