Actualizado 12/04/2019 a las 21:10

Por quinta y última vez en la semana, «Los Lobos» se personaron este viernes en «¡Boom!», el programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. Lo hicieron con Erundino, Valentín, Alberto y Manu cumpliendo su programa número 449 y engrosando el montante económico que llevan acumulado, aunque un día más no pudieron llevarse el bote del concurso.

Aunque más allá del premio final, uno de los grandes momentos de la tarde llegó cuando el longevo equipo recordó a su excompañero José Pinto, el ganadero que falleció de un infarto fulminante hace mes y medio. Sucedió después de que «Los Buitres», rivales este viernes de «Los Lobos», anunciasen su intención de «montar una granja-escuela» si se llevaban el bote de «¡Boom!».

«Los Buitres», todos ellos familiares entre sí, ya habían abierto la veda emocional de este viernes en el programa, al asegurar que debían su nombre a un malogrado tío de la familia. «Nos llamamos así en en honor a mi tío, que le gustaba mucho la carne y siempre nos decía que si íbamos a un programa de televisión nos llamásemos “Los Buitres”. Y por eso lo hemos hecho, para que vea que le hemos hecho caso, porque sabemos que allá donde esté nos estará viendo», anunció el equipo, ovacionado por la audiencia del formato.

Un grado de emotividad que se mantuvo instantes después, cuando Erundino, preguntado por «la granja-escuela» que pretendían abrir «Los Buitres», contó una anécdota acerca de su infancia y unas tomateras que había en el lugar en el que veraneaba. Entonces, Bonet preguntó a Manu, que no pudo contener la emoción. «Todo esto, lo de la granja y tal, me ha recordado mucho a nuestro José. Siempre decía: “Estos niños urbanitas tienen que venir al campo a estar de nuestros animales. ¡Cuánto bien les haría!”. Al escuchar eso, me he acordado perfectamente de todo lo que contaba», señaló el crítico de cine, que se llevó de inmediato una sonora ovación del público de «¡Boom!»

A sus palabras de cariño se sumó el propio presentador. «Un abrazo para José y a todo Casillas de Flores (el pueblo en el que vivía en Salamanca). Seguro que allá donde esté, está cortando jamón y diciendo... “¡Aquí os espero!”», remarcó Bonet. Al homenaje también quiso adherirse Valentín, el profesor de «Los Lobos». «Él reivindicaba siempre el valor del campo y del pueblo, que es donde está el origen de lo que comemos. Nos olvidamos de que la comida viene de ahí», enfatizó solemnemente, mientras el respetable seguía aplaudiendo.

En lo relativo al programa, «Los Lobos» derrotaron a sus rivales por 5100 a 2700 y se llevaron también la «bomba estratégica». Sin Erundino, el equipo se quedó a tres respuestas correctas de llevarse del bote de «¡Boom!», que ya es de 3.855.000 euros.