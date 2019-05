Actualizado 27/05/2019 a las 21:33

Este lunes se abrió una nueva semana y con ello, «Los Lobos» regresaron a «¡Boom!». El veterano equipo compuesto por Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Alberto Sanfrutos y Manu Zapata llegó al programa de las bombas por 478ª vez, aunque una vez más no consiguieron llevarse el bote del concurso presentado por Juanra Bonet, que por primera vez asciende a los cuatro millones de euros.

«El bote impresiona», comentó Valentín al inicio de la tarde. No es para menos. Y eso que «Los Lobos» llevan acumulados ya 2.421.300 euros, por lo que el equipo está más que acostumbrado a manejar cantidades millonarias. Una cuantía que seguirá incrementando, pues el equipo derrotó en la primera tarde de la semana a «Los Primos», una familia que compitió con ganas, pero que no logró desbancar al veterano conjunto.

«Los Primos», no obstante, protagonizaron uno de los mejores momentos del programa. Sucedió cuando Bonet quiso saber a qué se dedicaba cada uno de ellos... y María, miembro del equipo, sorprendió con su respuesta. «Tengo un hostal en los Pirineos, en Espot, en el Parque Nacional de Aigüestortes. Llevo yo el hostal desde hace dos años y hacemos de todo. Es hostal, restaurante...», contestó.

El testimonio de María sorprendió a los presentes, en especial por la juventud de María. «Pero creo que eres muy joven, ¿no?», preguntó el presentador. La joven le dio la razón. «31 años, sí. Lo cogí con 29. Estudié Turismo, hice un Máster y llevo muchos años en hostelería. Pero para trabajar 16 horas para otros... ¡pues las trabajo para mí!», enfatizó.

Su respuesta le granjeó el aplauso del plató de «¡Boom!» y la admiración de Bonet. «Tiene sentido. Además, que así tú te das fiesta a ti misma», bromeó. La joven, no obstante, fue tajante. «No te creas. Soy bastante autoexigente conmigo misma», respondió. Aparte de al presentador y al público, su capacidad de emprendimiento también fascinó a «Los Lobos». «No quiere vivir de papá Estado, prefiere tener sus propias iniciativas», ensalzó Valentín. «Te deseo mucha suerte con el proyecto», le dijo Valentín.

La experiencia de María, no obstante, no fue suficiente para que su equipo venciese a «Los Lobos», que no dieron opción y ganaron por 5400 a 2800. «Enhorabuena por todo lo que hacéis, de verdad», dijo Bonet para despedir a «Los Primos», pues los otros tres integrantes del conjunto también tenían inquietudes de lo más diversas. En la «bomba final», «Los Lobos» volvieron a quedarse muy cerca del botede «¡Boom!». Fallaron dos preguntas, por lo que este martes lucharán por llevarse los cuatro millones de los que consta ya el premio final.