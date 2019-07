Boing graba en Ávila la segunda entrega de «La isla del héroe»

Actualizado 15/07/2019 a las 01:11

Mediaset ha comenzado con las grabaciones de la segunda temporada de «La isla del héroe», el concurso infantil de Boing. Tras los buenos datos cosechados en su primera emisión, el grupo de Fuencarral, junto con Turner y Lucky Road Productions, está trabajando ya en la segunda tanda de episodios, que se emitirán el próximo otoño en el canal infantil. El concurso, un año más, estará presentado por Eva Rojas (28), que se mostró encantada con la oportunidad de regresar al formato. «Vengo aquí a divertirme. Mi forma de ser empasta muy bien con los niños», aseguró Rojas a ABC. Durante los once día de grabación, la presentadora compartió el rodaje con los doce concursantes, de entre ocho y doce años, que participarán este año en el programa. «Me gusta mucho estar con niños, pero no es un esfuerzo. Soy una persona muy enérgica, parece que no me canso nunca. Soy una niña obligada a elegir», reconoció.

Durante las once entregas de la edición, los concursantes se enfrentarán a unas pruebas que, en algunos casos, han sido rediseñadas para buscar nuevas habilidades entre los jóvenes: «son más completas que las del año pasado. Se apuesta menos por la parte física y más por el compañerismo, la organización y el trabajo en equipo», comentó Rojas. Además, el objetivo de los participantes será que su bandera permanezca el máximo tiempo posible en el «trono del héroe». Según la presentadora, «el concurso es más espectacular. Los concursantes tienen que proteger su bandera. Cada uno tiene la suya y, a través de las diferentes pruebas, tienen que conseguir traerla hasta "el trono del héroe", el epicentro de todo el concurso». Solo los concursantes que consigan que su bandera ondee en dicho punto podrán asegurarse su permanencia en el siguiente programa. En caso contrario, serán eliminados.

Junto a los cambios en las pruebas, la segunda temporada de «La isla del héroe» incorpora una novedad en su ubicación: las grabaciones seguirán teniendo lugar en el embalse de El Burguillo (Ávila), pero se trasladarán de la isla del año pasado a una península situada en uno de los laterales del embalse. «Este es un entorno increíble, en el que trabajamos pero también desconectamos un poco de la vida», dijo Rojas. Gracias a este cambio, el programa podrá contar con una mayor zona de bosque para realizar las pruebas, junto a un castillo que corona la península y que dotará al ambiente de la atmósfera medieval buscada.

De entre los concursantes que más han llamado la atención a Eva Rojas, destaca «Isa, que es de mitad de Sevilla y de un país nórdico. Es muy organizada, sensata y llama la atención ver cómo se explica y asimila las cosas con su edad. Los líderes siempre quieren contar con ella en su equipo». De igual forma, el más divertido de los concursantes es «Ivanchu, quién pone la guinda a todo. Hay días que pensamos que no vamos a terminar de grabar por sus bromas. Es todo un showman», señaló la presentadora. El objetivo de Isa, Ivanchu y los otros diez aspirantes es ganar «La isla del héroe». Si lo logran, podrán disfrutar, junto a toda su familia, de un viaje para dar la vuelta al mundo.

Rodaje internacional

«La isla del héroe» es un programa que se emite y se graba en España, pero el mismo escenario servirá de envoltura para la versión italiana. En el momento en que se ponga punto y final a las grabaciones para Boing, el mismo equipo se ocupará de rodar íntegramente la edición extranjera. De igual forma, once días de grabación servirán para que la versión extranjera del programa de Mediaset quede lista para su emisión en el extranjero. El pasado año, el espacio de Boing alcanzó una media del 14,2% de cuota de pantalla entre los más jóvenes, siendo el espacio preferido por los niños de entre cuatro y doce años.