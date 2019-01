Actualizado 13/01/2019 a las 18:39

Este pasado viernes, Telecinco sorprendió con la noticia del estreno de «Volverte a ver», el programa que presenta Carlos Sobera, en la franja horaria habitual de «Mi casa es la vuestra», el espacio de entrevistas de Bertín Osborne. Curiosamente, Sobera, que pasaba a ocupar el hueco del espacio de Osborne en «prime time», había sido el invitado de «Mi casa es la vuestra» en su edición del viernes anterior, la última antes del final de temporada.

Sin embargo, ante la ausencia del programa de Osborne en la parrilla, varios medios digitales publicaron que Telecinco había decidido prescindir de «Mi casa es la vuestra» de manera repentina. Una información que ha sido desmentida por el propio presentador a través de varios vídeos que ha publicado en su perfil de Instagram, en los que ha atacado con dureza a los portales de noticias que publicaron que su programa había sido «cancelado».

En su alegato, Osborne califica de «pseudoperiodistas» y «emborronapáginas digitales» a los informadores que publicaron que «Mi casa es la vuestra» había sido cancelado. «Escriben un día sí y otro también noticias absolutamente falsas. Lo hacen porque, por lo visto, me han dicho que si la gente “clickea” para entrar en la noticia, ganan algún dinerillo. Muy profesionales no deben ser, porque esas mamarrachadas que escriben no serían lógicas en un profesional», asegura el presentador en su perfil de la citada red social.

Sin embargo, el conductor del espacio de Telecinco no se queda ahí en su crítica. «Hace poco, decían que Bertín se ha quedado sin trabajo. Que me han echado de Telecinco. Esa gilipollez es aguantable solamente si nadie sabe cómo son las cosas en una profesión como la mía. Los programas que hacemos en “prime time” son de temporadas. Yo acabo de terminar la de invierno, que ha ido de septiembre hasta navidades, y volveré a empezar otra vez dentro de unas semanas», aseguró Osborne, desmintiendo totalmente la presunta cancelación de «Mi casa es la vuestra». «De hecho, ayer grabé uno y la semana que viene grabo dos».

Además, Osborne pide a sus seguidores que echen a esos informadores «a ladrillazos de donde están escribiendo mentiras un día sí y otro también». «No se han dedicado en los últimos meses más que a mentir un día tras otro cada vez que publican algo mío», explica el presentador, que afirma que su espacio volverá con «programas mejores». «Todo esto lo digo para que esos mamarrachos que escriben mentiras se la envainen. Si tuvieran vergüenza, que no la tienen, cuando se emita el primer programa deberían pedir perdón. Pero a ellos les da igual, porque lo que quieren es que hagáis “click”. No lo hagáis, porque no se merecen estar en esta profesión», añade el presentador, muy crítico con aquellos que publicaron que «Mi casa es la tuya» se despediría sin más de la televisión.