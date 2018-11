Actualizado 05/11/2018 a las 01:05

Este domingo Telecinco emitió una nueva edición del debate de «Gran Hermano VIP», en el cual un grupo de tertualianos destriparon todo lo ocurrido en la casa de Guadalix estos últimos días. El pasado jueves Verdeliss se convirtió en la quinta expulsada del reality y el domingo estuvo sentada en el plató para comentar lo que fuese necesario sobre sus compañeros. Los nominados de esta semana, de los cuales uno abandonará «GH VIP» el próximo jueves, fueron el Koala (por segunda semana consecutiva), Asraf y Ángel Garó.

Verdeliss, con su habitual llorera ultrasensible, empezó contándole a la presentadora Sandra Barneda lo que sentía por Miriam Saavedra y el Koala, sus íntimos amigos en la casa de Guadalix: «Yo creo que para ellos soy irreemplazable. En ellos he sentido esa transparencia donde lo único que importaba era la amistad». Tanta es la amistad que ha cuajado entre ellos que la expulsada se emocionó solamente con ver imágenes de Koala y Miriam recordándola: «Conocemos a mucha gente en el trayecto de nuestra vida pero gente especial hay muy poquita», dijo el primero sobre Verdeliss.

Para Miriam y el Koala ha supuesto un duro golpe la expulsión de Verdeliss, pues tienen pocos apoyos dentro de la casa de Guadalix. Sobrepasados por la situación, la pareja de amigos ha culpado a Tony Spina de la expulsión de Verdeliss. «Ese sinverguenza se ha cargado a mi gorda», dijo Miriam furiosa. Por su parte, el Koala le dejó caer unas palabras con cierto regusto a amenaza: «Vale, Tony, es tu juego. Pues juega». El acusado arguyó un motivo muy claro para explicar su decisión en el juego que llevó a Verdeliss a salir nominada: «Coloqué a Verdeliss porque era muy potente en votos».

Desde plató, Verdeliss replicó tirando de metáfora: «Si no quieres que me toque la lotería no me compres un décimo». No todo el mundo en la casa está disgustado con la ausencia de Verdeliss. Makoke, por ejemplo, aseguró «no notar nada» con la marcha de la concursante. Tampoco Mónica Hoyos estaba muy afectada: «No nos dijo nada especial, ¿no? Pues nada. ¿En qué momento hemos llegado a ser los malos?».

Otra de las grandes noticias de la semana fue la visita de Belén Esteban a la casa de Guadalix. Nada más llegar arengó a los concursantes en su tono habitual y les advirtió que «aquí habéis entrado solos. Todos venís a por un premio y no os fiéis ni de vuestra sombra. Nada es lo que parece. Así que jugad».

También se habló largo y tendido sobre la ruptura entre Aurah y Suso. En el plató hubo opiniones para todos los gustos y la polémica sirvió para rellenar buena parte del minutaje del programa. Verdeliss cree que la ruptura es positiva para Aurah pues «la relación era muy tóxica, sobre todo para ella como mujer». Nagore Robles, por su parte, dijo no estar ni a favor ni en contra: «Los dos están pasando una mala época y se sienten inseguros. No saben lo que quieren».