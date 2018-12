La banda sonora de un mundo que está cambiando

Actualizado 11/12/2018 a las 03:06

La música, cree José María Clemente, puede leerse del mismo modo que un vidente lee las líneas de la mano: como un depósito de memoria, como testigo y parte implicada de los cambios de una época. El guionista de «Canciones que cambiaron el mundo», el programa presentado por Zahara que el sábado estrenó Movistar Plus, entiende la música como un observatorio privilegiado desde el que entender lo que nos pasa. «The times they are a changing», cantaba Dylan unos años antes del mayo francés del que celebramos ahora el cincuenta aniversario.

«Hemos querido ofrecer otro punto de vista de la música», explica el guionista, «la música tiene una función lúdica, pero tiene otra función de aliento, acompañamiento, consuelo e inspiración». Y es que las grandes causas, los movimientos sociales y políticos no prosperan sin su banda sonora: «Nos ha parecido bonito ver la historia de las canciones de las luchas que llevan muchos años con nosotros. Cuando cantamos Alaska, por ejemplo, no pensamos que aparte de pasárnoslo bien ayudó a mucha gente a luchar por sus derechos o a reconocer su condición sexual sin vergüenza».

Para Clemente, la televisión tenía una deuda pendiente con la música que solo en los últimos tiempos ha empezado a saldar: «En la década de los 80 y los 90 toda la música entraba por los programas de TVE: “Tocata”, “La edad de oro” de Paloma Chamorro con la que tanto aprendimos, más recientemente “Séptimo de Caballería” de Miguel Bosé…Pero el siglo XXI, por diversas razones, trajo una ausencia de programas musicales. Tengo la impresión de que esto está intentando solucionarse con “La hora musa” en TVE o con “Sesiones” en Movistar Plus, donde las bandas pueden tocar en directo».

Al lector se le vendrán a la cabeza otros ejemplos como «Operación Triunfo», «La Voz» o «Tu cara me suena», pero el guionista tiene algo que objetar: «No vale decir que hay programas de música en televisión porque hay talents shows musicales. No es eso lo que necesita la música, sino programas de actualidad musical o en los que las bandas puedan actuar en directo. Se cuenta que Antonio Carmona decía que estaba harto de oír cantar sus canciones en programas y que no hubiese ninguno en el que pudiese ir él a cantar».

Tampoco es que sea Clemente un enemigo acérrimo de los talents, a los que concede un papel como promotores de la música para un público joven y, muy de vez en cuando, como descubridores de talentos. «De “Operación Triunfo” han salido voces como la de Amaia y canciones como “Lo malo” que tienen una postura social y algo que decir, y eso está muy bien», argumenta, «pero no deja de ser un programa mainstream que ve mucho público mientras que la industria musical va por otro lado. Creo que fenómenos como “OT” eclipsan lo que hay detrás, que son muchos cantantes que pelean por sacar un disco y por actuar. Esos son los que realmente forman una generación de cantautores de canción protesta».

«Canciones que cambiaron el mundo» se compone de cuatro episodios de una hora, cada uno de ellos con una temática específica y un invitado especial. Los encargados de romper el hielo fueron la banda de indie madrileño Miss Cafeína, que hablaron sobre los derechos LGTB en la música; en el segundo episodio el rapero Rayden abordará la inmigración y el racismo; en el tercero el grupo Marlango debatirá sobre feminismo y, para cerrar, Rozalén reflexionará acerca de la relación entre la música y los avances sociales.