«Animal»: La lucha contra el maltrato sin golpes

Actualizado 25/11/2018 a las 02:15

En 2017 una mujer murió cada cuatro días a consecuencia de la violencia de género, según datos oficiales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en España. En concreto, se registraron un total de 29.008 víctimas de las cuales, según el citado organismo, un 30% fueron maltratadas psicológicamente por sus atacantes, quienes emplearon una forma de agresión silenciosa y cuyos golpes no son perceptibles a simple vista.

Este domingo, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, COSMO emite a las 21.30 horas el cortometraje «Animal», un proyecto cinematográfico fruto de la colaboración entre la cadena y el cineasta David Velduque y cuyo objetivo no es otro que el de concienciar sobre la lacra de la violencia machista poniendo para ello el foco en el maltrato psicológico. Para lograr su propósito, Velduque ha dado forma a un intenso thriller protagonizado por Jan Cornet yRocío León con el que busca terminar con el estigma que todavía hoy pesa sobre la violencia psicológica y cuyos peligros a menudo se pasan por alto cuando se habla de violencia machista.

«Animal» nos presenta a Chloe, una conocida actriz que, tras pasar por un mal momento profesional, decide alejarse de la ciudad para preparar un importante casting. Durante su viaje, en el que está acompañada por su pareja y representante, la joven descubrirá el lado oscuro de lo que pensaba era una relación idílica.

Violencia silenciosa

«Es importante concienciar de que el maltrato psicológico es algo que puede sufrir cualquier persona en cualquier circunstancia», explica a ABC Rocío León, protagonista de «Animal». Son muchas, destaca la intérprete, «las ocasiones en que podemos enfrentarnos a este tipo de agresiones y no percibirlas, pues es duro descubrir que aquel que dice amarte puede estar haciéndote daño». La importancia de un cortometraje como el de David Velduque radica, dice León, en la necesidad de «concienciar a la sociedad sobre la repercusión de determinados gestos y actitudes hacia el prójimo». La actriz no duda, además, en destacar la importancia de los referentes culturales, sobre todo durante la etapa adolescente. «La cultura que consumen los jóvenes es fundamental para transmitir valores. Hay ciertas canciones que escucho y me agreden profundamente ya no como mujer, sino como ser humano. Que este tipo de modelos sean los que muchos jóvenes están consumiendo es grave y puede tener consecuencias», señala.

Alberto Lafuente de Pablo, director de Comunicación de COSMO pone también en valor la existencia de proyectos como «Animal» para luchar contra el horror de la violencia machista. «Existe un tipo de violencia sorda e invisible que hace sufrir a la víctima mediante la culpabilización, aprovechando el cariño que ésta siente hacia su agresor. Este tipo de maltrato es el más difícil de identificar y evaluar por la frecuencia e impacto psicológico que ocasiona a la víctima. Esto es lo que nos mostrará el trabajo de David Velduque», concluye el responsable del canal.

Aquí puedes ver el cortometraje completo que COSMO emitirá hoy a a las 21.30 horas: