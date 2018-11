Ángel Garó por fin ha sacado lo que se esperaba de él en «GH VIP»

Actualizado 01/11/2018 a las 05:51

Si cambiáramos a Rosa María Mateo por Ángel Garó tampoco se notaría mucho. Qué carácter tienen. Garó por fin ha sacado lo que se esperaba de él, su propia España de los balcones (la de los chillidos). A ella la mandamos a «Gran Hermano VIP» para llamar miserable y mezquino a Asraf y a él lo empaquetamos para el Congreso a gritar a la comisión mixta de control parlamentario que revisaba la labor de Mateo al frente (popular) de RTVE. Lo gracioso es que la administradora provisional se rebotó cuando le nombraron a su hijo, como las madres en «Sálvame» cuando nombran a los suyos menores. Esos a los que llaman personitas si se refieren a ellos. Como si fueran «Los diminutos» de los dibujos animados (aquella familia Meñique). La diferencia de Rosa María Luxemburgo con las fieras de «Sálvame» es que su personita ronda los 50 años y es administrador de la sociedad mercantil de su madre.

«Ya sé que tiran contra el PSOE, pero este teatrillo es muy desagradable». Claro que las comisiones son teatrillo y una inutilidad para pavonearse o para hacer el ridículo, pero ella también tira contra el PP. Habló de su sociedad patrimonial y dijo que la disolvería, «cueste lo que cueste». Sin embargo, no va tomar ninguna medida con las audiencias de TVE. «A mí me preocupa más la calidad que la audiencia». Y «no siempre van de la mano». El día antes había hablado Vasile, una persona que sí sabe cómo gobernar una televisión. «Nuestro objetivo es hacer televisión para los que ven la televisión. Lo que emite Mediaset tiene que ser generalista y cada vez más generalista como alternativa a otro tipo de factura ligada a un público más concreto». Y lo mejor: «¿Quién dice que hay que hacer series de prestigio? El prestigio se consigue con el éxito». Que sí, que una es una televisión comercial y la otra en teoría, no. Pero tendrán que poner al frente a gente que sepa del negocio. ¿Calidad? También.

En «Ay, Carmen» (Movistar +), el documental que sobre Carmen Maura ha hecho Fernando Méndez Leite, Maura dice que Pilar Miró era simpática pero no se notaba. A Rosa María Mateo se le nota todo lo que es.