Actualizado 11/01/2019 a las 11:22

Han pasado ya casi diez años de la primera vez que Susan Boyle nos dejó fascinados con su actuación en «Britain's Got Talent». Esta semana ha vuelto a sorprender a Simon Cowell con su regreso a la televisión en «America's Got Talent: The Champions». La edición especial del talent musical reunió a varios ganadores y estrellas de las diferentes ediciones del programa.

Entre ellos, no podía faltar Boyle. Para esta ocasión, la cantante británica decidió versionar la canción «Wild Horses», de los Rolling Stones. Lo hizo ataviada con un vestido negro de lentejuelas, una indumentaria que nada tiene que ver con el vestido camel que lució en su primera aparición.

Aunque la de Susan Boyle es una de las actuaciones más recordadas de «Britain's Got Talent» en todo el mundo, no fue la ganadora de su edición. Su interpretación de «I Dreamed A Dream» de «Los Miserables», sorprendió y conmovió a los asistentes al talent, especialmente al implacable Simon Cowell, quien no fue capaz de articular una palabra.

El reencuentro con Simon Cowell en «America's Got Talent: The Champions» fue muy emotivo. «Estoy emocionada de mostrarle a Simon lo mucho que he crecido desde la última vez que me vio. Es mi oportunidad dorada de tener esa promesa cumplida», aseguraba Boyle hace apenas unos días en la televisión estadounidense.

«¿Sabes algo Susan? No puedo pensar en ningún otro competidor que haya definido este show mejor que tú, si soy honesto contigo. Tú eres eso, hiciste una gran diferencia en la vida de mucha gente. Estoy absolutamente emocionado de que estés aquí», contestó Cowell.

Tras la actuación de Susan Boyle, fue la cantante Mel B, juez del programa estadounidense, quien decidió darle su botón dorado; es decir, la británica consiguió un pase automático a la siguiente etapa del talent sin eliminatorias.