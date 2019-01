Almudena Cid rompe a llorar en directo tras este emotivo mensaje a Christian Gálvez

Actualizado 15/01/2019 a las 16:08

Almudena Cid acudió como invitada a «Pasapalabra». No es la primera vez que vemos a la exgimnasta en el concurso de Telecinco; sin embargo, durante esta aparición quiso hacer algo distinto. Instantes antes de que comenzara el rosco, quiso levantarse de su asiento para darle un emotivo mensaje a su marido, el presentador Christian Gálvez. Cid le mostró públicamente su apoyo tras las acusaciones de intrusismo en su exposición sobre Leonardo da Vinci.

«Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacerlo delante de tu audiencia y mirándote a la cara. Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me podías ayudar y que era algo que tenía que transitar y trabajar yo misma. Gracias a las personas que de forma tan injusta te han tratado me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí al tenerte como ejemplo en casa», dijo la olímpica.

«La pasión, la curiosidad, tu investigación y el tiempo que dedicas a Leonardo (da Vinci) me hicieron ver que podía escoger otra profesión que no estuviera que ver con el mundo del deporte exclusivamente sin tener una mirada crítica y que juzgase el que yo quisiera escoger otro camino. Eso me lo has enseñado tú indirectamente y creo que como a mí, a mucha gente que está en su casa que igual ha perdido el trabajo y tiene una nueva pasión por la que ilusionarse o a alguien que de repente la descubre y le da la vida. Existen otros caminos, disciplinas o caminos que podemos elegir nosotros mismos. Muchas gracias».

Tras dar este mensaje, en el que la actriz estaba muy nerviosa, Almudena Cid besó al presentador y rompió a llorar de la emoción del momento. «Si para que esto ocurra en mi vida, algunos me tienen que llamar el resto de mi vida como un intruso... Bienvenidos sean», le respondió el presentador.