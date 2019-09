Aless Gibaja despliega sus dotes de «superanfitrión»

Actualizado 03/09/2019 a las 21:08

Aless Gibaja es el protagonista de la cuarta velada de «Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition». En esta entrega, que Telecinco emite este martes, el influencer, amante de los «superconsejitos», no dejará de sorprender a sus invitados con todo lo que tiene para ofrecer y es que conocer un poco más a Aless es toda una experiencia.

El anfitrión de «Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition» reconoce que no es un «supercocinero», pero demuestra ser todo un artista de la improvisación durante la preparación de sus platos. Como entrante servirá un «Deli chic», una ensalada de salmón con aguacate, cebollino y soja. Como plato principal, cocinará una «Explosión around the world», un solomillo de pollo empanado (frito con mucho aceite) con quicos y acompañado de un corazón de kétchup. Por último, «Cero dramas, siempre smile», un leit motiv convertido en mousse de chocolate con nata montada.

Pese al buen rollo que hay en la velada del influencer, a la hora de degustar su «supercena», Raquel Mosquera, Rosa López, Francisco y Laura Matamoros hacen verdaderos esfuerzos por mantener la sonrisa en algunas ocasiones… Menos mal que, en lo que respecta a organizar un divertido fin de fiesta, pocos pueden hacerle sombra.