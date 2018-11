Actualizado 19/11/2018 a las 20:28

«¡Ahora caigo!» es uno de los concursos más exitosos de la televisión. Encabezado por Arturo Valls y sus ocurrencias, el programa de Antena 3 producido por Gestmusic y Tinet Rubira, director de «Operación Triunfo» es uno de los grandes valores de Atresmedia, pero no por ello queda, en ocasiones, exento de polémica.

Este pasado jueves, el programa celebró una nueva entrega y lo hizo con un programa sobre las «guerras cántabras», en consonancia con los especiales regionales que «¡Ahora caigo!» lleva varios días celebrando. El programa fue poco a poco eliminando a sus participantes hasta que, en última instancia, quedó una mujer llamada Bárbara como la aspirante presente en el centro de plató.

En los últimos compases del concurso, Bárbara se la jugó y consiguió sumar en su casillero un montante total de 22.001 euros. Una cifra nada desdeñable, pero que podía convertir en 100.000, premio final del concurso, si se lanzaba a vencer al último concursante de «¡Ahora caigo!». Parecía que la aspirante se iba a plantar con el montante que llevaba acumulado, pero finalmente e instada por el público, se envalentonó y se aventuró para tratar de llevarse la máxima recompensa.

Enfrente tenía a Javier, un profesor que trabajaba en un bar, que de superar a Bárbara, únicamente podría optar al montante que la mujer llevaba en su casillero: 22.001 euros. «Lo digo pocas veces, pero solo queda uno para los 100.000», dijo Valls, en alusión a que son pocas las ocasiones en las que un concursante de «¡Ahora caigo!» se lanza a por la última pregunta. En el duelo de Bárbara con Javier, quedó claro el porqué.

La primera pregunta para Javier no pudo ser más sencilla: «¿Cuál es el primer mes del año?», le preguntó Valls. «Enero», contestó el concursante. La cosa se complicó bastante cuando le tocó el turno a Bárbara, que luchaba por los 100.000 euros. «¿Cuál es el primer apellido de Shakira?». La concursante no logró responder correctamente y perdió todo el dinero. «La respuesta es Mebarak, porque tiene ascendencia libanesa», aclaró el presentador.

Como no podía ser de otro modo, lo sucedido no pasó inadvertido en redes sociales. En Twitter, acusaron al programa de «tongo», «robo» y «manipulación» para «librarse» de pagar los 100.000 euros a Bárbara. «Si no queréis dar los 100.000 euros, poned un tope más bajo y de vez en cuando los dais. Pero lo de hoy es vergonzoso», expresó un telespectador. «¡Qué robo cometido en el programa de hoy! Cualquier abogado avezado tiene el caso ganado y Bárbara, los 100.000 euros en el bolsillo», comentó otra.

«¡Casi no se ha notado el tongo!», ironizó otro más. El programa, que no es la primera vez que se ve envuelto en sucesos de este tipo, no hizo ninguna declaración al respecto de lo sucedido.