Actualizado 10/12/2018 a las 20:22

«¡Ahora caigo!» regresó este lunes una semana más a las tardes de Antena 3. El programa de Arturo Valls es uno de los valores de referencia en la primera cadena de Atresmedia, en parte por la faceta de «showman» del presentador, pero también es cierto que el concurso producido por Gestmusic no se caracteriza precisamente por estar exento de situaciones surrealistas.

Acontecimientos como el que regaló a la audiencia este lunes Asier, uno de los primeros contrincantes de la tarde de Patri, la joven que logró convertirse en concursante central al acertar la primera pregunta de la tarde en «¡Ahora caigo!». Aunque para Asier, joven concursante bilbaíno, lo más importante no era ganar el premio final del concurso, que asciende a 100.000 euros.

Así lo dejó claro el aspirante en cuanto fue escogido por Patri para medirse a ella en duelo. «Te tenía que pedir un pequeño favor, Arturo. Por favor...», empezaba diciendo el joven, para sorpresa de Valls. «Es que he visto a una chica muy maja entre el público y no sé si me vas a dejar presentarme. Por lo menos, darla mi número de teléfono, porque si no me voy con las manos vacías...», pidió al presentador de «¡Ahora caigo!».

Cariacontecido, Valls no lograba contener su asombro. «Pero Asier, eres un profesional. ¿Esto cómo es? ¡No puedes dejar de ligar! ¡Vienes a un concurso y estás echando fichas entre el público!», enfatizó el conductor de «¡Ahora caigo!». «¿Me dejas subir y presentarme?», reincidió el joven. «¡Claro, pero rápido! ¡Que eso es en otro programa!», respondió el presentador.

Inmediatamente, Asier procedió a su cometido: abandonó su puesto y subió las escaleras del público, hasta llegar a la chica. «Bueno bueno... ¿pero dónde va? ¡Ay Dios mío!», decía Valls, incrédulo. Fue entonces cuando el chico se detuvo frente a una joven del público, a la que dio dos besos antes de presentarse a sus padres. «¿Qué eres, de aquí de Barcelona?», preguntó Asier a la chica, que sin embargo le respondió con contundencia y las dos palabras que menos hubiera deseado escuchar: «Tengo novio».

En ese instante, el joven improvisó, sacando un papel de su bolsillo. «Bueno, no pasa nada. Yo te doy mi número, lo hablas con tu novio y ya cuando decidáis... hablamos», le dijo, entregando a la joven el papel. «Arturo, es que me dice que tiene novio, pero yo no soy celoso», recalcó el chico frente al presentador, sacando pecho. «¡Me va a llamar!», pronunció orgulloso. El presentador de «¡Ahora caigo!», no obstante, no compartía su entusiasmo. «Esto ha sido un poco... ¡válgame señor! Espero que en el duelo te vaya mejor que entre el público», le espetó el conductor del programa, entre risas. No fue así y el joven cayó a las primeras de cambio frente a Patri.

El concursante fue duramente criticado por su osadía en redes sociales, donde varios usuarios cargaron contra él. En Twitter, le instaron a acudir a «First Dates», el programa para solteros de Cuatro, y también a «Cuarto Milenio» por su faceta de «fantasma». Otros, por su parte, aplaudieron su valentía.

Dice Asier que él no se sube ni al tren de la bruja.

Menos mal, si la bruja le viera, se asustaría por lo fantasma que es.#AhoraCaigo — Silvia 🖤♀️🎗️ Alma Rebelde (@junobuffay) 10 de diciembre de 2018

Que tio mas tonto madre mia mira que nunca veo estas cosas pero madre mia #ahoracaigo — El de la ultima fila (@Shipiriflautico) 10 de diciembre de 2018

#AhoraCaigo Alucinando con el imbécil haciéndole pasar un mal trago a la chica del público. — Paco (@paquislazuli) 10 de diciembre de 2018