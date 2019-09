Actualizado 03/09/2019 a las 17:49

Adara Molinero se ha convertido en la quinta concursante oficial de «Gran Hermano VIP», pero ¿quién es Adara? Muchos son incapaces de recordar a este último nombre de la lista de confirmaciones de «GH VIP». Sin embargo, en su pasado se convirtió en la gran protagonista de la penúltima edición de anónimos de «Gran Hermano».

Adara Molinero se presentó ante la audiencia como una azafata de una aerolínea que presumía de ser tranquila y sincera. De lo segundo no quedó duda alguna, ya que decía en cada momento lo que pensaba y se mostró transparente ante la audiencia. Pero con respecto a lo primero, mucho se podría discrepar al demostrar ser la concursante más polémica de su edición.

Os presento a la quinta concursante oficial de #GHVIP7: ¡¡Adara Molinero!! Momentazo + Adara = ¡ADARAZO! pic.twitter.com/5mm6gUVxJR — Gran Hermano (@ghoficial) September 3, 2019

En el interior de la casa de Guadalix de la Sierra coincidió con Pol Badía, un boxeador catalán que le conquistó el corazón. Sin embargo, a pesar de lo bien que se mostraban juntos, los celos fueron consumiendo por dentro a Adara Molinero. ¿El motivo? La cercanía que tenía también otro compañero de casa, Miguel.

Miguel fue uno de los personajes que más secretos escondía dentro de la casa, ya que ante su incipiente calvicie decidió utilizar un importante peluquín para cuidar al máximo su imagen. Abiertamente homosexual, no dudó en mostrarse también muy cariñoso con Pol, a pesar de que toda la casa era conocedora de la relación que había entre el catalán y Adara.

Esto hizo enloquecer a Molinero, que llena de ira, parecía estar viendo algo que solo apreciaba ella. Sin embargo, pocas semanas después y tras muchas disputas, Miguel reconoció a Pol sus sentimientos, algo que le llevó a alejarse de este y a reconocer que su entonces pareja tenía razón. Sin embargo, finalmente la relación entre los dos terminó antes de que finalizara la edición.

Para muchos, el protagonismo de Adara en el concurso provocaba que fuera la justa ganadora de «GH 17». Sin embargo, y contra todo pronóstico, Adara fue expulsada justo antes del comienzo de la recta final del programa, ante un Alain que poco había hecho en el interior de la casa durante su permanencia.

En el momento en el que Adara salió de «GH 17», poco se volvió a saber de ella. Actualmente, la concursante más intensa de su edición de «Gran Hermano» está preparando las maletas para volver a encerrarse en el interior de la casa de Guadalix de la Sierra. De esa misma casa salió el padre de su único: Hugo, ganador de «GH Revolution». Juntos han tenido un niño, llamado Miguel, y la relación continúa estupendamente.

Las primeras palabras de Adara

«Me va a dar un parraque», decía una Adara totalmente ilusionada a través del teléfono minutos después de haberse confirmado como concursante de «GH VIP» en «Cazamariposas». «Tengo el corazón a mil», aseguró, ante una experiencia que ansía muchísimo. «Volver a entrar, ver mi casita... esa casa es especial, tiene magia. Es inexplicable», dice sobre el recuerdo que guarda de su primer paso por el concurso.

Asume no sentirse favorita para llegar a ganar la edición —«no entro con expectativas. Entro a concursar de corazón, con mis aciertos y mis errores»— y cree que no se llevará demasiado bien con Mila Ximénez. «Es una persona con la que te llevas o muy bien o muy mal», dice, y conociendo su carácter no sería de extrañar que chocaran.