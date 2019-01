La actuación más «erótica» de «Tu cara me suena»

Actualizado 18/01/2019 a las 22:40

Este viernes llegó a las noches de Antena 3 la duodécima gala de «Tu cara me suena». Tras el parón navideño, el concurso de Atresmedia, producido por Gestmusic, reanuda su inagotable ritmo con la recta final del concurso. El final se acerca y también comienzan a conformarse los favoritos, encabezados por Mimi Doblas, exparticipante de «OT 2017», que se adueña cada gala del escenario.

Junto a su grupo de bailarinas, esta noche le llegó el turno de imitar a las Pussycat Dolls, en una ardiente actuación que «Tu cara me suena» llevaba anunciando toda la semana. Y, aunque las Pussycat Dolls son «más ladies» queLola Índigo, fueron a por todas.

No era para menos, ya que como la propia extriunfita contó a Manel Fuentes en «Tu cara me suena», fue gracias a las Pussycat Dolls por quienes empezó a bailar.

«Me habeís dejao...», dijo Lolita Flores. «No sabía si os parecíais a Pussycats estas o no. El Dolls no me gusta porque somos más que muñecas», dijo la cantante mientras Ángel Llácer se atrevió con la barra porque ellos son «el jurado mñas sexy de la televisión». Y eso que Chenoa y Lolita no terminaban de coincidir con él, y le decían que parecía «un mono».

«Todo lo que habéis hecho no tiene nombre. Punto sexy, erótico, sensual», las valoró por su parte Chenoa, antes de recibir un fortísimo aplauso del público, encandilado por una de las favoritas de «tu cara me suena».