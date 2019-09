El acento caribeño de Beatriz Luengo provoca carcajadas en Twitter: «Que eres de Hortaleza»

Actualizado 19/09/2019 a las 20:58

Ya no queda rastro de Lola, el personaje de «Un paso adelante» que lanzó a Beatriz Luego a la fama a principio de los años 2000. Tras conquistar Francia y Latinoamérica y componer canciones para Thalia y Ricky Martin (además de publicar sus álbumes propios), la cantante se ha convertido en el blanco de las críticas en Twitter España por un vídeo que la web estadounidense especializada en música Billboard ha publicado con ella.

Se trata de una entrevista de poco más de dos minutos y que está dentro de la sección Growing up latino (Creciendo como un latino). En ella, Luengo responde a preguntas sobre sus orígenes, sus lugares favoritos o sus mejores recuerdos de la infancia. Se trata de un encuentro, a priori, amable, que no habría causado ningún tipo de polémica si no fuera por el acento de la cantante.

Luengo, que nació en Madrid en 1982, utiliza un acento más propio del Caribe que del madrileño barrio de Hortaleza, lugar donde se crió. La influencia latina no solo está presente en la tonalidad con la que habla. La artista también incorpora expresiones que poco uso tienen en nuestro país. «Somos (en lugar de 'estamos') tan unidos con nuestros abuelos y nuestros padres».

Su cambio de acento no ha pillado por sorpresa a sus seguidores, quienes recuerdan que Luengo lleva años conviviendo con un cubano, su marido Yotuel, y viviendo y trabajando en América Latina. Sin embargo, no encaja que la cantante cambie de acento para revelar cuál es su refrán favorito: «La paciencia es la madre de la ciencia». O que hace apenas 13 días, en la gala Vive Dial, celebrada el 6 de septiembre, hablaba con los medios con perfecto español castellano.