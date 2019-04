Abascal, Rivera y Casado estarán con Bertín Osborne este viernes en «Mi casa es la tuya»

Actualizado 01/04/2019 a las 09:32

«Mi casa es la tuya», el popular espacio de Bertín Osborne en Telecinco y en el que el afamado cantante cocina con personajes populares mientras charla con ellos sobre temas personales y profesionales, recibirá el próximo viernes a Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera. El programa se enmarca dentro del amplio despliegue que Mediaset ha elaborado de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril y, aunque los invitados a compartir mantel y aperitivos con Osborne fueron en origen cinco, tan solo Abascal, Casado y Rivera han aceptado la propuesta. No comerán con el cantante, por tanto, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ni tampoco el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Así las cosas el líder de Vox, Santiago Abascal, aparecerá en televisión por primera vez desde que comenzara la precampaña. Cabe recordar que Abascal rechazó acudir hace unos días a «El Hormiguero», programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos y al que ya han acudido Pablo Iglesias y Albert Rivera. Este martes el programa de las hormigas recibirá al líder del Partido Popular, Pablo Casado, pero no contará con Pedro Sánchez quien, por su condición de presidente del Gobierno, ha rehusado la invitación del espacio líder de audiencia en su franja.

La pasada semana, Pablo Motos explicó al inicio de su entrevista a Iglesias que el programa de Antena 3 quiso contar con todos los candidatos a la presidencia del Gobierno en su plató, algo que finalmente no ha sucedido: «Este programa no suele tratar de política a no ser que pase algo importante. Hemos querido dejar un espacio a los políticos para que la audiencia sepa quienes son y qué quieren». El presentador explicó que VOX y PSOE rechazaron la invitación, por lo que solamente Podemos, PP y Ciudadanos se someterán al escrutinio de las hormigas.

Primeras medidas

A la espera de las entrevistas de este viernes, Telecinco ya ha emitido algún avance para cebar el programa de Osborne. En un primer anuncio de alrededor de 20 segundos de duración podemos ver al cantante formulando distintas preguntas sobre política de las que —de momento— no obtenemos respuestas. A Casado, por ejemplo, le pregunta sobre sus primeras medidas en caso de convertirse en presidente del Gobierno o si volvería a aplicar el 155. En cuanto a Santiago Abascal, Bertín Osborne pregunta al líder de Vox si hay homofobia en su partido y le pide, además, que aclare su postura sobre el uso privado de armas.