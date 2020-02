Actualizado 24/02/2020 a las 01:58

Se acababa de marchar por la puerta de salida su querida Anne cuando Roberto Leal le comunicó que había sido elegido como el favorito del público. Así de agridulce fue la noche para el ceutí Gèrard. El premio por haber sido el más votado era la inmunidad a la hora de ser nominado, que podía regalar a otro concursante o bien reservársela para él. Con Anne ya fuera de la academia, no tuvo duda: optó por él. Y acertó de pleno: «Has hecho bien, porque si no estarías nominado. Tu actuación ha dejado mucho que desear», juzgó acertadamente Javier Llano, quien le aconsejó que, cara al futuro, mejorase su expresión corporal. Gèrard vivió la cara y la cruz de la vida en una noche que si se recordará por algo es por la reivindicación de la tauromaquia en «prime time» recitada por Estrella Morente.

Recordad que @soyanneot2020 va a despedirse por última vez de la Academia y de unx de sus compañerxs durante el Chat, dentro de muy poco ⏳📺 Ya podéis mandar vuestros mensajes de apoyo y preguntas al WhatsApp 679257049 o vía Twitter con el hashtag #OTChat6 📲 #OTGala6pic.twitter.com/qHYVdHEqm8 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 23, 2020

No acaba de remontar esta edición de «Operación Triunfo», y ya vamos por la gala 6, la que marca el ecuador del programa. Decíamos la semana pasada que si la soberbia actuación de Nia/Beyoncé no hacía subir a lo grande la audiencia ya poco más se podría hacer en ese sentido. Y es que fue aquella una de esas actuaciones dignas de marcar un antes y un después, como lo fue la de Alfred y Amaia al piano en «OT» 2017. Sin embargo, si del dúo de la navarra y el catalán se habló durante semanas, el impacto del magnífico «show» de Nia se limitó a unas horas.

Nia recuerda a Messi tirando solo del Barça: es un esfuerzo que da para ganar la Liga, pero no la Champions. Ayer, la canaria volvió a tirar del carro. No una, sino dos actuaciones brillantes protagonizó. Su condición de favorita de la semana (pasada) fue el pasaporte para un dúo de campanillas con Estrella Morente. Juntas emocionaron con «Volver», el tango de Gardel que la granadida bordó en la película de Almodóvar. Ya habían tenido química en el ensayo. «Tienes aquí un bicho; qué talentazo. Tiene magia», había dicho andaluza a la directora de la academia apuntando a la alumna.

La semana pasada @SoyNiaOT2020 fue elegida FAVORITA y como privilegio hoy ha interpretado el tango "VOLVER" junto a @EstrellaMorente 👏 ¡Todo un lujo verlas compartir escenario! ✨ #OTGala6pic.twitter.com/YMUUYToNz8 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 23, 2020

Fue una noche muy melódica la de la canaria, pues después interpretó «La última noche», de Luis Miguel, en compañía de un Jesús que, parafraseando a Antonio Vega, se dejó llevar.

Así pues, otro noche gloriosa para Nia, una jornada agridulce para Gèrard y definitivamente mala para Bruno, Hugo y Rafa, que quedan en la rampa de salida de la academia. Por primera vez, los profesores decidieron no usar el privilegio de rescatar a un concursante, «pues no sería justo salvar solo a uno», explicó Noemí Galera. Los compañeros salvaron a Eva, y en el otro lado de la pasarela se quedaron los tres chicos, unidos por la nominación y también por el hecho de lucir un pendiente en la oreja izquierda.

La app y las líneas telefónicas ya están abiertas para SALVAR al nominado que preferís que se quede la próxima semana 📲 @SoyBrunoOT2020, @SoyHugoOT2020 y @SoyRafaOT2020 se juegan su plaza en la Academia 😢 #OTGala6pic.twitter.com/RzHX0dURFK — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 24, 2020

Todo ello ocurió en la noche en la que la «extriunfita» Miríam Rodríguez, gallega como Eva, volvió a la que fue su casa dos ediciones atrás. Por aquel entonces acabó en el tercer escalón del podio. Su primer álbum fue disco de oro y le abrió las puertas a una gira en solitario con 40 bolos, cifra estupenda en estos tiempos que corren. Ayer avanzó «Desperté», el primer single del segundo, titulado «La dirección de tu suerte». Buena cosecha para una joven de 23 años.

Vayamos con el análisis al detalle.

Gèrard y Eva. Sin chispa

Abrieron la noche con «The Locomotion», de Little Eva. Vocalmente pasaron el corte, aunque sin alardes, pero se les vio bastante agarrotados por la coreografía. Cuando el plano se abría, esa sensación se acrecentaba, pues su baile parecía ir a cámara lenta en comparación con el del cuerpo de baile profesional que se contoneaba detrás. La falta de chispa le costó la nominación a Eva. Como hemos dicho, Gèrard se libró de ella por el favor telefónico del público.

Flavio. Impecable

Por primera vez en la historia del programa había trío de nominados (Flavio, Anne y Bruno), posibilidad abierta por el cambio de normas en esta edición.

De los tres que estaban en capilla, Flavio fue el primero en saltar al escenario. Sacó su voz a paseo con «That's Life», de Frank Sinatra. Fue escucharlo y saber, ipso facto, que se salvaría de la nominación. Su contenida elegancia tuvo el inmediato reconocimiento de Natalia Jiménez. El regreso de ésta al jurado –tras un bolo al otro lado del charco que coincidió con la quinta gala– fue recibido con abucheos en el plató y con uñas en las redes sociales. De hecho, los tuiteros ya entraron en combustión sin necesidad de que Jiménez abriese la boca: estallaron de ira al verla sin cascos en la canción grupal, mientras sus otros tres compañeros de mesa sí los portaban. En todo caso, tardó media hora en dar la vuelta a la tortilla: los pitos se tornaron aplausos por su valoración del trabajo de Flavio. «Hoy te has salido. Has estado impecable», elogió, después de decir que el tirón de orejas que fue la nominación le había servido para espabilar.

Bruno. Juegos vocales sin premio

También Bruno se entregó a los juegos vocales, en su caso con el «Lately», de Stevie Wonder. Prácticamente hierático, basó su actuación en la voz. Ya había dicho que tras tres semanas de artificios le apetecía algo más intimista. Era una apuesta arriesgada de la que no salió bien librado. «Solo cuando nos sitúamos en una zona de riesgo, crecemos y aprendemos», juzgó en primera instancia Nina. Pero después fue nominado.

Anne. Reacción tardía

En la entrevista previa con Roberto Leal, Anne reconoció que en las últimas semanas había estado «un poco perdida» y que la nominación la hizo reaccionar. También la sumió en la tristeza: «Tengo miedo por salir y estar en la nada», reflexionaba a las pocas horas de saberse en la rampa de salida. Triste y con los ojos cerrados cantó en los ensayos, como si el fantasma de la melancolía rondase por el plató como Patrick Swayze lo hacía en «Ghost». Pero a medida que avanzó la semana se fue animando. Para defender su permanencia recurrió a una canción talismán, que había interpretado en el cásting, «Unchained Melody», de The Righteous Brothers. Estuvo bien, pero su voz no tocó tanto la fibra como las de Flavio y Bruno. «Has vuelto a brillar como en la gala 0», elogió Javier Llano. Pero su reacción llegó demasiado tarde.

Rafa y Samantha. Melodía de seducción

Que el Lichis, uno de los grandes talentos de la música española en las últimas décadas, sume derechos de autor gracias a «OT» es una noticia que nos agrada. Nos agradaría más si el gran público le diese el tratamiento que merece, pero eso ya sería mucho pedir. Viene a cuento la reflexión porque Rafa y Samantha interpretaron –nunca mejor dicho, porque hicieron un teatrillo a lo «Grease»– «La lista de la compra», el tema que lanzó a un fugaz estrellato a La Cabra Mecánica. El andaluz y la alicantina supieron captar el espíritu lúdico del Lichis, y, quizá contagiado por la euforia, Rafa acabó plantando un beso a Samantha, que en la academia ha hecho migas con Flavio. El programa no tardó en ver un filón y colgó la foto del beso en su canal oficial. El jurado juzgó bastante severamente a Rafa y lo nominó.

Maialen y Anaju. El dúo de la noche

Formaron el dúo de la noche. Supieron darle altura de salto con pértiga a la versión que la banda Ginebras ha hecho del «Con altura» de Rosalía.

Hugo. Nominación cantada

Interpretó «Ya no quiero ná», de Lola Índigo, grupo liderado por la primera expulsada de OT 2017, Mimi Doblas. Puso sentimiento, pero falló en la afinación y hasta se trabó con la letra. La suya fue una nominación de libro.