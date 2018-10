Actualizado 18/10/2018 a las 01:33

El pasado jueves, en el reparto de temas para la Gala 4 de «OT 2018», los profesores decidían que Miki y María debían interpretar «Quédate en Madrid», de Mecano. Todo un reto para ambos concursantes, que debían defender un tema interpretado por Ana Torroja, vocalista del icónico grupo madrileño y que también ejerce como jurado del concurso musical de RTVE.

En un primer momento, tanto Miki como María estaban satisfechos con el tema, pero un poco más tarde ella pidió cambiar una palabra de la canción al considerarla inadecuada y ofensiva. En concreto, «mariconez», que quería sustituir por «estupidez». Al principio, parecía que Torroja iba a permitir hacer el cambio, pero luego ella y José María Cano, autor de la canción, decidieron no dar su permiso al cambio de letra. La polémica estaba servida y todos los seguidores de «OT» esperaban ansiosos la actuación de Miki y María en esta quinta gala.

Cuando llegó su turno, el presentador no quiso esquivar la polémica y empezó dando pase a un vídeo en el que se mostraba todo el desarrollo de los acontecimientos. «No cabe duda de que no lo dicen de manera homófoba», le decía María a sus compañeros durante una comida, «está claro que Mecano es un grupo referente para la comunidad homosexual». Por su parte Miki, muy sensato, se preguntaba «¿quién soy yo para cambiar la letra de una canción que no es mía?».

Roberto Leal tomó la palabra para asegurar que «en "OT" respetamos los derechos de autor, y si uno no quiere cambiar la letra de su canción está en pleno derecho de hacerlo. Pero también decimos que son bienvenidos los debates desde la tolerancia y el respeto, sobre todo cuando son entre generaciones tan distintas. Todos tenemos que aprender unos de otros».

Miki también quiso hacer un comentario al respecto, y aseguró que «no vamos a juzgar a un grupo por una palabra, pero a nuestra generación esa palabra le suena fatal y no la queremos usar». Por su parte, María dijo que le parecía «muy positivo abrir el debate sobre la importancia del lenguaje».

La última en hablar fue Ana Torroja, que desde su silla del jurado dijo que «el debate es sano y la libertad de expresión es un derecho siempre. Mecano ha hecho grandes canciones desde el respeto y yo las sigo cantando tal y como estaban escritas». Cuando los triunfitos se subieron al escenario no les quedó otra opción que usar esa palabra que tan mal les sonaba, pero el público tenía clara su postura y reclamó a gritos un cambio en la letra: «¡Estupidez! ¡Estupidez!», gritaban los concursantes.