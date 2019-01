¿Quién es Miki Núñez, el representante español en el Festival de Eurovisión 2019?

Actualizado 21/01/2019 a las 16:44

Para Miki, natural de Terrassa (Barcelona), «la música lo es todo. Cuando recuerdo algo, lo recuerdo todo con canciones». Así de claro lo dejó el joven de 23 años cuando se presentó a los espectadores de «Operación Triunfo 2018». Se trataba, sin duda, del concursante con más «fuerza de voluntad», una tenacidad que se tradujo en una sexta posición y en la representación de España en el Festival de Eurovisión 2019.

Desde pequeño mostró su pasión por la música, talento que pudo desarrollar gracias al apoyo de sus padres. «Nunca me han dicho que no ha comprarme un piano, una batería o recibir clases de guitarra y piano», contaba en su presentación. Pero no ha sido el único apoyo que ha contado en su relación musical. En su vídeo de presentación, el barcelonés también agradeció a su pareja Elena por haberle animado a presentarse «Operación Triunfo»: «Me faltaba algo y ha sido ella quien me ha dado una colleja y me ha dicho tú vales».

Estudió Administración y dirección de empresas en Londres y Los Ángeles, lo que le posibilitó tiempo después trabajar como profesor auxiliar en una academia de inglés. Sin embargo, nunca dejó que esto le afectase a su carrera como cantante. Miki compaginaba el oficio de profesor auxiliar con un grupo de versiones de canciones de los setenta llamado Dalton Bang, junto con cinco compañeros más. El de Terrassa se perdió los últimos directos de la agrupación por estar dentro de la casa; sin embargo, esto no ha hecho que el vínculo con ellos se rompa. Apenas unos días después de su salida de la Academia, el cantante ya publicaba a través de sus redes sociales que volvía a estar ensayando con ellos.

Sus referentes musicales son Dub Inc, La Raíz, The Cat Empire y Muse, razón por la que no sorprendió que eligiera el tema «Prefiero» de Antílopez para cantar en la gala 0 y convencer al jurado de que tenía que entrar dentro de la Academia. Su estancia en el concurso ha sido más que satisfactoria. Miki destacó desde la primera gala y consiguió demostrar tanto al jurado como al público que aprovechaba cada día que estaba en la Academia. «Si deseas algo con muchísima fuerza y está en tus manos. Cueste lo que cueste».

Miki es el único que presumir de haber elegido dos veces como favorito en «Operación Triunfo», pero también de ser uno de los más reivindicativos del talent musical. El cantante utilizó desde su llegada un lenguaje inclusivo al utilizar siempre el femenino. «Me refiero a personas, no a un chico o a una chica». Pero también protagonizó el «Mariconez gate». Aseguró que se sentía incómodo diciendo la palabra «mariconez» al interpretar «Quédate en Madrid», de Mecano, porque le parecía ofensiva. Pese a sus quejas, Miki tuvo que cantar la canción tal cual estaba.

Ahora, el cantante, que se define como «una persona optimista y pasional», interpretará en el Festival de Eurovisión 2019 «La venda», compuesta por Adrià Salas del popular grupo La Pegatina. El tema no aparecía entre los tres favoritos en la primera ronda de votaciones online, pero la interpretación en directo de Miki hizo que aumentaran los votos. Miki hará frente a cuatro meses de preparaciones en los que tendrá que dejar de lado su agenda y sus aficiones, como la montaña.