Netta, la ganadora de Eurovisión, apuesta por «La Venda» este año: «Me da la vida»

Actualizado 11/04/2019 a las 10:41

Eurovisión está a la vuelta de la esquina. En apenas un mes conoceremos quién será el sucesor de Netta en el podium eurovisivo. Con las 43 canciones aspirantes ya publicadas, en estos 40 días los candidatos apuran sus fechas: ensayan, conceden entrevistas y promocionan por otros países europeos su canción. Y la que no ha querido desaprovechar el momento tampoco es Netta, la flamante vencedora de Eurovisión 2018, que se encuentra promocionando sus nuevos temas. En uno de sus encuentros con los seguidores, ha querido dejar clara cuál es su favorita para el próximo festival.

La respuesta de Netta

«¿Has escuchado las canciones de Eurovisión de este año? Si es así, ¿Cuál es tu favorita?», preguntaba en Reddit un eurofan a la ganadora de Eurovisión. «'La Venda' me da la vida» respondía Netta sin más miramientos por el resto de artias. La reacción de Miki, el representante español para Eurovisión este año tampoco se hizo esperar: cuatro bocas bien abiertas ilustraban la ilusión con la que el catalán ha recibido las palabras de la israelí, que cederá el micrófono de cristal el próximo 18 de mayo en Tel Aviv.

Respaldado por la gran triunfadora de Eurovisión, Miki puede sacar de esto una motivación mucho mayor para subirse al escenario. En las casas de apuestas, la propuesta española no parece despegar, pero el pasado sábado, tras el «Eurovision in concert» celebrado en Ámsterdam, Miki logró movilizar como pocos a las cinco mil personas presentes. Las palabras de los allí presentes no dejaban lugar a dudas: fue todo un éxito, al igual que ocurrió en la gala de «OT» de la que resultó elegida «La Venda».

«La ganadora de 2018 diciendo que su canción favorita es la del ganador de 2019»; «La Netta ya cayó» o «qué buen gusto», celebraban en Twitter los seguidores del español al recibir la noticia. De momento, todo son buenas sensaciones para Miki, que encara con muchas ganas la recta final hasta Tel Aviv.