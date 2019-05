Miki, ante Eurovisión: «Sé que no tengo la mejor voz de Europa, pero consigo que la gente disfrute»

Actualizado 16/05/2019 a las 17:15

Miki tiene por delante el que puede ser el mayor reto de toda su carrera. Este sábado tendrá tres minutos para defender «La venda» ante la audiencia mundial que supone el festival de Eurovisión, y aunque confiesa que aún no se encuentra nervioso, confía en la puesta en escena para recolectar votos. A pesar de que nunca se imaginó en un escenario tan grande como el de la Expo de Tel Aviv, junto a sus bailarines y coristas, la propuesta española de este año es capaz de hacer que se quede, incluso, pequeño. Lleva ya una semana en Tel Aviv, y el cansancio se nota en sus ojos después de tener una intensa agenda de promoción, pero eso no le quita la permanente sonrisa de su cara.

P - ¿Qué sensaciones tienes ahora que se acerca la final?

Son bastante buenas, estamos trabajando muchísimo. Fokas (Evangelinos) nos ha diseñado una puesta en escena para alucinar, y lo que queremos es llegar ya el sábado y poder demostrar todo lo que hemos estado trabajando.

P - ¿Habéis variado el concepto que pensasteis en Madrid respecto a lo que veremos el sábado?

Desde el primer día de Madrid a ahora sí que ha habido cambios, aunque no muchos. La estructura estaba, Paco (la marioneta gigante) estaba, los colores, la idea. Quizá sí que algún pequeño movimiento o gesto a cámara, pero sigue siendo la misma esencia.

P - Tras las semifinales, ¿tienes alguna idea de lo que pueda pasar el sábado?

Ahora ya sí que no, ahora ya ni idea porque para mí Eliot (Bélgica) protagonizó una de las mejores actuaciones que hubo, por ejemplo, en la primera semifinal, y que no pasara me desmontó todos los esquemas que yo tenía para Eurovisión. Cada jurado vota a su gusto, está claro.

P - ¿Crees que participar directamente en la final de Eurovisión puede restarte visibilidad respecto al resto?

Creo que visibilidad no, lo que me gustaría es ganarme ir a la final. Me gustaría poder luchar por estar ahí y no por pertenecer al Big Five acudir a ella directamente, estar en igualdad de condiciones con todo el mundo. Pero de alguna manera, tenemos suerte y estamos en la final directamente, aunque ganárselo también estaría bien.

P - ¿Cómo has conseguido que hasta los más seguidores del festival estén contentos contigo y vuestro trabajo como delegación?

En años anteriores España ha participado con canciones que a lo mejor no representaban muy bien el conjunto del país. Nosotros vamos con una canción que es mediterránea total: la felicidad, la alegría, la fiesta mayor, los ritmos balcánicos, todo está puesto en la canción. Eso, junto a que Televisión España ha trabajado muchísimo con la puesta en escena, con todos los medios y la propaganda que estamos haciendo, ha hecho que el eurofan diga, «mira, por fin, todo esto está funcionando bien»

P - ¿Cómo valorarías desde fuera tu propuesta?

Yo me veo como un competidor que a lo mejor no tiene la mejor voz de Europa, y lo sé perfectamente, pero creo que consigo que en el escenario se vea todo lo que disfruto y lo que me gusta, y el ver a la gente disfrutar conmigo y saltar y cantar. Es una retroalimentación. Yo me veo a mí mismo como un «artista» que se retroalimenta del público. Cojo su energía y la transmito cantando.

P - ¿Te imaginaste alguna vez en un escenario tan grande como el que han montado para Eurovisión?

En la vida, jamás. Siempre que veía Eurovisión pensaba: «Ahí solo van los mejores artistas de cada país», y mira, resulta que también pueden venir los que no son los mejores.

P - ¿Se pasará por Tel Aviv Adrià Salas (La Pegatina), el compositor del tema, por si resulta premiado?

Tiene millones de compromisos, entonces no va a venir, pero cada día hablamos y me pregunta cómo va todo, igual que Alfred, igual que Amaia o que los 18 concursantes de «Operación Triunfo». Me siento muy respaldado por todo el mundo.

P - ¿Qué le parece a su compositor la versión final de «La Venda»?

Le encanta. No para de decirme «tío, ganamos». Y yo le digo que bueno, que ya veremos. Ya queda menos para saber qué pasa al final.