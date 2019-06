Merche desvela el boicot de «OT» a Eurovisión: «Me hubiera ahorrado todo eso»

Actualizado 14/06/2019 a las 11:24

Desde hace dos años, son los concursantes de «Operación Triunfo» los que tienen la oportunidad de poder ir a Eurovisión para ganar el certámen. Independientemente de que ganen o no el concurso de TVE, el impacto mediático que logran en España es muy importante, pero la repercusión que tiene el festival musical es mundial. Esto hace que algunos de los artistas que pisan las tablas del euroescenario se conviertan en auténticas estrellas de la música. En los últimos años hemos visto como Elena Foureira, Kate Ryan o incluso Olivia Newton John acudieron al festival, y desde entonces no se ha parado de hablar de ellos.

Sin embargo, parece que no todos los artistas de «OT 2018» estaban interesados en viajar a Israel. Así lo ha desvelado la cantante Merche en una entrevista a el confidencial, en la que ha asegurado que la propia Natalia Lacunza intentó boicotearse en su actuación. Merche era una de las compositoras que llegó hasta la fase final de selección de temas para representar a España en Eurovisión 2019, con el tema «La clave». De hecho, en la composición estuvo acompañada de Rosa Martínez, Ander Pérez y Nuria Azzouzi.

«Me lo pasé súper bien componiendo, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que ninguno de los chavales quería ir a Eurovisión», comenzaba diciendo Merche en su entrevista. Este hecho, incluso, llegó a pasar a mayores cuando los artistas directamente se plantaron para no acudir ninguno de ellos. «Hicieron una especie de boicot a todas las canciones. Lo que empezó siendo ilusionante, acabó siendo un plof para todos. Ninguno de los artistas tenía la más mínima intención de ir al festival. El único, el que fue», asegura Merche en sus declaraciones.

No fue una cosa que fuera solo de todos los concursantes, a excepción de Miki, sino que en concreto la propia Natalia Lacunza hizo fuerza para no llegar a actuar. «Nos hacía ilusión que un tema nuestro fuera a Eurovisión, pero a nuestra cantante no... Nos dijo que ella iba a cantar la canción, pero que no quería ir al festival, que lo sentía, y pidió a sus fans que votaran a otro», asegura Merche. Este gesto, de hecho, no sentó nada bien a los compositores del tema, que sentían haber perdido el tiempo. «Me hubiera ahorrado todo eso», repetía Merche.

Reacciones en la gala de Eurovisión 2019

En la gala de selección del artista y canción que representaba a España en Eurovisión 2019, diez temas, interpretados por nueve de los concursantes de «Operación Triunfo 2019» llegaron hasta la selección final, en donde la audiencia, a través de televoto, decidió que fuera «La venda» y Miki Núñez los que acudieran a Tel Aviv en nombre de RTVE. En el caso de Natalia Lacunza, fueron dos los temas con los que podía acudir al festival: por un lado el creado por Merche, «La clave», y otro interpretado a dúo con Miki, «Nadie se salva».

El primer tema quedó en quinta posición en la votación popular, con un 6% del apoyo del público. Sin embargo, «Nadie se salva» quedó en tercera posición, con un 14% de votos. En el momento en el que se comunicó que Natalia no iba a Eurovisión, se despidió de Miki y María —los compañeros que continuaban con opciones— con un «hasta luego, Maricármenes», un gesto que no gustó nada a los espectadores. Además, la mayoría de concursantes, en el momento de saber que no acudirían al festival, se levantaban y daban las gracias al público, un gesto que también se interpretó como alivio al no tener que acudir a Tel Aviv.