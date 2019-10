Hooverphonic representará a Bélgica en Eurovisión 2020

Actualizado 02/10/2019 a las 19:18

Comienza la carrera hacia Eurovisión 2020, y el primer país que ha confirmado a su próximo representante ha sido Bélgica. La VRT, la televisión pública de habla neerlandesa que alterna cada año la gestión eurovisiva con la RTBF francófona, enviará el próximo año a Rótterdam al conocido grupo Hooverphonic. Aunque aún no han desvelado el nombre de la canción, sí que se sabe que esta será en inglés. Su álbum más reciente (el décimo), «Looking for stars» lo publicaron en 2018, pero el pasado mes lanzaron su último single, «Horrible person».

Úno de los éxitos más conocidos de la banda belga es «Mad about you», que precisamente acaba de ser banda sonora de la serie de Netflix «The Umbrella Academy». Sin embargo, durante su extensa carrera han disfrutado de varios éxitos e incluso varias bandas sonoras en el cine, como «Belleza robada», la película de 1996 de Bernardo Bertolucci. Eso sí, durante todos estos años de carrera, la banda ha contado con hasta cinco vocalistas diferentes. Actualmente la vocalista de la banda es Luka Cruysberghs, y estará acompañada sobre el escenario eurovisivo por Raymond Geerts y Alex Callier. Este último es el autor de «A matter of time», el tema de Sennek para Eurovisión 2018 que no logró el pase para la final.

Su carrera musical les ayudará de cara a la promoción de Eurovisión 2020. Según la web oficial del grupo, estarán de gira en los próximos meses por algunas de las capitales europeas más importantes (Rumanía, Eslovaquia, República Checa, Polonia...) y muchas de las entradas ya se encuentran agotadas. El último de sus conciertos previstos lo tienen fechado para el 28 de marzo en Bruselas.

Bélgica es uno de los países fundadores del Festival de la Canción de Eurovisión, año en el que obtuvo el segundo lugar en el concurso en 1956. El país cosechó su única victoria hasta el momento en 1986 con Sandra Kim, quien es también la ganadora más joven de la historia de Eurovisión, ya que por aquel entonces tenía solo trece años. La decisión de la televisión pública belga de enviar al festival a una banda de reconocida trayetoria parece un golpe en la mesa después de que el país no lograra clasificarse para la final de Eurovisión en las dos últimas ediciones.