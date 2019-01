Actualizado 11/01/2019 a las 09:32

María Villar, la gran favorita para representar a España en Eurovisión 2019 no es la concursante de OT 2018 con más interés en acudir al certamen. Así lo ha reconocido la joven en una entrevista en la revista «Shangay» en la que no ha dudado en decir que «hay compañeros a los que les haría más ilusión». La aspirante se postula al concurso con el tema «Muérdeme» que, de momento, se ha impuesto en el voto del público a canciones defendidas por otros compañeros de concurso, como «La clave» de Natalia y «Hoy vuelvo a reír otra vez», de Noelia Franco. Hará falta, no obstante, una gala televisiva el próximo 20 de enero para saber si María nos representará en el festival que se celebrará en Israel.

En el programa, que retransmitirá Televisión Española, las artistas mencionadas competirán por convertirse en sucesoras de Amaia y Alfred, que acudieron el pasado año al certamen con «Tu canción». A Noelia, Natalia y María se unen también en esta última fase de selección Famous Oberogo con «No puedo más»; Sabela Ramil con «Hoy soñaré», Julia Medina con «¿Qué quieres que haga?», Marilia Monzón con «Todo bien» y Carlos Right con «Se te nota». De todos ellos, solo Famous, ganador de OT 2018 y Noelia han manifestado su predisposición por representar a España en el popular festival de la canción.

«Me lo han adjudicado»

Sobre su canción para el concurso, María Villar asegura en «Shangay» que «está bien... es ultra comercial». Cuando el periodista pregunta a la exconcursante si le gustaría representar a España a en el festival, la joven contesta con una negativa velada: «Creo que hay compañeros a los que les haría más ilusión que a mí». Es Famous, en opinión de la intérprete de «Muérdeme», quien debe acudir al certamen. María reconoce también que no siente ninguna presión por el hecho de que «Muérdeme» sea su primer tema tras salir de la academia de Gestmusic: «Es un tema que me han adjudicado y no tiene nada que ver conmigo. Creo que se va a er mucho que es una cosa ajena».

Merece la pena recordar que María Villar, octava clasificada de OT 2018, brilló en la academia más por sus controversias que por su voz. La joven ha sido, sin lugar a dudas, el rostro que más comentarios ha suscitado debido a la polémica con la palabra «mariconez» en el tema «Quédate en Madrid», de Mecano, o a la comentada visita de su novio al plató de Televisión Española. No son pocos los eurofans que no han querido ocultar su malestar ante el rechazo que María ha mostrado hacia un certamen que, sin ninguna duda, nunca había entrado en sus planes.