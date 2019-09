Cristina Ramos, la española que triunfa en «Got Talent», ¿rumbo a Eurovisión 2020?

Actualizado 20/09/2019 a las 23:19

Televisión Española continúa calentando los motores para Eurovisión 2020. Desde que esta misma semana hayan confirmado que la selección del artista y la canción para representar a nuestro país en Róterdam saldrá de una selección interna, los rumores sobre los posibles candidatos no han dejado de aumentar.

Uno de los artistas que suenan con más fuerza para acudir a la 65 edición del certamen es Cristina Ramos, la artista española que ha triunfado en medio mundo de la mano de «Got talent». Después de conseguir ganar en España con este formato, probó suerte en la versión americana, en donde llegó hasta la final. Además, fue llamado por el juez Simon Cowell para participar en diferentes versiones del formato reuniendo a los mejores artistas del globo. Todo ello sin contar con que ganó «La voz México».

Este mismo año, Cristina Ramos consiguió llegar hasta la final de «World's got talent», en China. Actualmente, se encuentra participando en «Britain's got talent: the champions». Habrá que ver si, finalmente, Cristina Ramos acepta participar en Eurovisión 2020 y sorprende a Europa con el tema que quiera interpretar.

Pero Cristina Ramos no es la única artista que está siendo aclamada en las redes sociales. Dos de las que también suenan con fuerza son Ruth Lorenzo y Diana Navarro. Lorenzo ya representó a España en Eurovisión en el año 2014 con el tema «Dancing in the rain», demostrando su capacidad vocal. Tras acudir al festival, ha participado en otros concursos televisivos, como «Tu cara me suena», y también ha sacado al mercado varios discos y ha realizado sendas giras.

Con algo más de veteranía sobre los escenarios está Diana Navarro. En 2018, la artista iba a ser la responsable de los buenos o malos resultados que obtendría nuestra delegación en Lisboa. Sin embargo, el éxito de «Operación Triunfo 2017» provocó que la cadena decidiera prescindir de la selección interna para que el público tomara la decisión con los cantantes encerrados en la academia.

Ahora, Navarro puede tener la oportunidad que la vida le arrebató en el año 2018, cuando TVE ha decidido regresar a la elección interna. Además, otros nombres que también suenan para representar a España en Eurovisión 2020 son Blas Cantó, Agoney, Lola Índigo, Álvaro Soler y Rosalía, entre otros muchos.