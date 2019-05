Así ven sus compañeros de Eurovisión a Miki: «Podría ser su año»

Actualizado 17/05/2019 a las 03:28

El día en el que Miki fue proclamado como el próximo representante de España en Eurovisión, los seguidores europeos del festival recibieron, con bastante optimismo, «La venda». Cuatro meses después de esa gala especial de «OT», el efecto que provoca en quien la escucha ya es innegable. No son pocos sus compañeros de festival que, tras escuchar sus primeros acordes, no pueden parar de bailarla a la par que tararean sus letras. El domingo pasado, Bilal Hassani, el representante francés, fue grabado bailando sin complejos en el Euroclub, en una fiesta de bienvenida a todas las delegaciones. Pero, además, el catalán se ha hecho un hueco en el corazón de muchos de sus compañeros, que no dudan en decir todo el rato cuánto lo admiran.

«Me encanta (la canción) desde el primer momento en que la oí, y luego conocí a Miki, que es un chaval increíble, y el hecho de que me guste tanto la canción como el artista que la interpreta es muy bueno», cuenta a ABC Kobi Marimi, el representante israelí este año. Se muestra sorprendido, porque esta conexión artista-persona «no sucede en muchas ocasiones, y por eso lo quiero mucho», dice el cantante, que este año representará a su país después del éxito rotundo de Netta el año pasado. Una de las artistas españolas que han participado en Eurovisión y que más presente tiene es Pastora Soler: «Creo que debería haber quedado mucho más arriba el año en que participó en Eurovisión, y quizá este sea vuestro año, ¿por qué no?», sonríe optimista al hablar de la posibilidad de que Miki quede este año en primer lugar. Y es que Netta, la cantante de «Toy», también se posicionó hace unas semanas: «La venda me da la vida», sentenció. Un halago de toda una ganadora que recibió con cierta incredulidad el español.

La candidata griega, Katerine Duska, también destaca la diversión de la propuesta española: «Es muy mediterránea, muy positiva», y según dice, tiene algo «que hace que la gente sienta que vamos a pasarlo bien». En esta línea se desarrolla la puesta en escena diseñada por el griego Fokas Evangelinos, llena de color, de luz y de baile. Sobre la misma, ayer comentaba Miki a ABC que el director de escenografía «nos ha diseñado una puesta en escena para alucinar, y lo que queremos es llegar ya el sábado y poder demostrar todo lo que hemos estado trabajando».

«Queremos a Miki. Es genial», cuentan los noruegos del trío KEiiNo. «Es muy bueno que España vaya con esta canción que hace que la gente tenga ganas de salir de fiesta, de bailarla, y creo que lo podéis hacer realmente bien este año. A pesar de que las apuestas no vaticinan algo bueno, yo creo que se equivocan. Por lo menos, estaréis entre los diez primeros», cuenta Fred Buljo, uno de los integrantes de la delegación noruega.

Aunque fuera ya del festival tras quedar eliminados el martes, el famoso DJ Darude y Sebastian Rejman, la propuesta finlandesa, coincide con los noruegos: «Es raro para mí escuchar las canciones y pensar en lo que me gusta y después mirar lo que dicen las casas de apuestas, porque generalmente no coinciden con lo que pienso». En cualquier caso, para ellos, «es de las buenas, muy española, con ese tipo de ritmo tan característico», le añade Rejman.

Preguntado sobre cuál destacaría el catalán como uno de sus puntos fuertes, contesta sin pensarlo que la canción: «En años anteriores España ha participado con canciones que a lo mejor no representaban muy bien el conjunto del país. Este año vamos con una canción que es mediterránea total: la felicidad, la alegría, la fiesta mayor, los ritmos balcánicos, todo está puesto en la canción». Y sobre él mismo, afirma que que se ve «como un competidor que a lo mejor no tiene la mejor voz de Europa, y lo sé perfectamente, pero creo que consigo que en el escenario se vea todo lo que disfruto y lo que me gusta, y el ver a la gente disfrutar conmigo y saltar y cantar».

El poder de traspasar fronteras de «La venda» es innegable. Las representantes polacas de Tulia, que ya están de vuelta a su país tras no superar la semifinal del pasado martes, no dudan en cantar su estribillo al ser preguntadas por la canción. A pesar de que ninguna de ellas habla el castellano, la letra se la saben al detalle: «Es una prueba de que nos gusta», y en cuanto a Miki, dicen, «es muy amable y divertido», y no tienen duda de que «va a cautivar a todos».