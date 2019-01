Actualizado 16/01/2019 a las 13:44

Desde que se publicaron las versiones de un minuto de las canciones candidatas para representar a España en Eurovisión 2019, ha habido una clara favorita, y esa es María con su tema «Muérdeme». Compuesto por los integrantes de El sueño de Morfeo Juan Luis Suárez y David Feito, junto a Victoria Riba, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez, el minuto disponible centró la conversación de los eurofans en las redes desde el primer momento. Sin embargo, María ha repetido en varias ocasiones que le gustaría que al Festival acudiera un compañero al que le hiciera más ilusión, y apuntaba directamente a Famous.

Sobre «Muérdeme», María Villar aseguraba en la revista «Shangay» que «está bien... es ultra comercial». Cuando el periodista le preguntaba si le gustaría representar a España a en el festival, la joven contestaba con una negativa velada: «Creo que hay compañeros a los que les haría más ilusión que a mí». Es Famous, en opinión de la intérprete de «Muérdeme», quien debe acudir al certamen. María reconocía abiertamente también que no siente ninguna presión por el hecho de que «Muérdeme» sea su primer tema tras salir de la academia de Gestmusic: «Es un tema que me han adjudicado y no tiene nada que ver conmigo. Creo que se va a er mucho que es una cosa ajena». Su tema fue el primer elegido para pasar directamente a la gala de este domingo, por elección de los telespectadores del programa.

Otra de las favoritas es Natalia, que con «La Clave» consiguió el segundo puesto para su pase directo a la gala. A pesar de haber expresado públicamente sus discrepancias respecto a que un país como Israel acoja el festival, durante los ensayos con Merche, Ander Pérez, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez se ha mostrado mucho más receptiva. Sus fans están, de momento, bastante contentos con la coreografía que Vicky ha preparado para su tema tan pegadizo y movido. Habrá que ver si la puesta en escena y su actitud sirven para darle el pase hasta Tel Aviv.

En tercer lugar tras la votación quedó Noelia, que poco a poco ha ido conquistando a los seguidores del festival al mostrarse públicamente motivada ante el reto. Con «Hoy vuelvo a reír otra vez», un tema de Álex Ubago y Jacobo Calderón, la cantante malagueña recuerda al más puro estilo Pastora Soler, que tan alto dejó el listón eurovisivo. Cuenta a su favor con el emotivo mensaje contra la violencia de género, que promete no dejar indiferente a nadie.

En las páginas especializadas que siguen el festival europeo se han ido lanzando sondeos previos a la gala que pueden hacer una idea de por dónde van a ir los tiros este domingo. En eurovision-spain, detrás de María aparece Miki con «La venda», la canción festiva compuesta por uno de los miembros de La Pegatina (Adrià Salas) y que promete poner en pie hasta al último de los eurofans. En tercer lugar según esta encuesta se encontraría Sabela con «Hoy soñaré», una balada con la que la gallega busca el que puede ser uno de los retos más grandes en su carrera. Quizá sea cosa del destino, pero su nombre puede tomarse como un guiño al lema de Eurovisión 2019: «Dare to dream» («Atrévete a soñar»).