Actualizado 27/12/2018 a las 14:05

La quinta entrega de episodios de «Black Mirror», la serie antológica de Netflix creada por Charlie Brooker y Annabel Jones, llega este viernes 28 de diciembre a la televisión. Ha pasado casi un año desde que se estrenase la cuarta, quizá la menos aplaudida por parte de los fans de la ficción, basada en una realidad distópica de un futuro no muy lejano en el que reina la tecnología, pero que no parece tan diferente a la realidad en la que vivimos.

Hasta este jueves, un día antes del estreno de la ficción, ni la plataforma ni «Black Mirror» habían proporcionado detalles acerca de lo que sería esta nueva tanda de episodios. Aunque hoy, la ficción ha sorprendido una vez más a sus seguidores con el lanzamiento del tráiler oficial de «Black Mirror: Bandersnatch», el primer episodio de esta nueva entrega y que podría ser el único capítulo de la misma. «Don't do it», dicen desde la plataforma («No lo hagas», traducido al castellano).

Según reportan varios medios, la duración del episodio será de 312 minutos (5 horas y 12 minutos, ni más ni menos) y su contenido podría ser puramente interactivo. En otro paso al frente a la hora de calibrar la relevancia de la tecnología y los avances en la sociedad, Brooker y su equipo podrían darle a este episodio un enfoque del estilo «Elige tu propia aventura», permitiendo al usuario decidir lo que quiere hacer según avanza la trama. Según el portal especializado IMDb, no obstante, el nuevo episodio de «Black Mirror» durará una hora y media y no más de cinco.

El episodio parece estar ambientado en una realidad algo retro, como sucede en otros episodios de la ficción y en la serie «Maniac», también de Netflix. Concretamente, el capítulo pondría su foco en 1984, y cuenta la historia de un programador informático que trata de adaptar una novela de fantasía de lo más disparatada a un videojuego. Sin embargo, una serie de sucesos controvertidos terminarán mezclando realidad y ficción.

Dirigido por David Slade (al frente de otros proyectos como «Hannibal» y «American Gods» y que ya dirigió «Cabeza de metal», el quinto episodio de la cuarta temporada), «Black Mirror: Bandersnatch» está protagonizado por Fionn Whitehead («Dunkerque»), Will Poulter («El corredor del laberinto», «Detroit») y Asim Chaudhry («People Just Do Nothing». Se da la circunstancia de que este 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, por lo que tampoco sería raro que todo fuera parte de una truculenta broma de Netflix.