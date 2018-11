YouTube ofrecerá gratis sus series de pago

Actualizado 28/11/2018 a las 14:11

YouTube ha modificado su modelo de negocio y pasará a ofrecer de forma gratuita sus ficciones originales. Es decir, que ni siquiera hará falta pagar el servicio Premium para disfrutar de las series de la plataforma.

Eso sí, lo harán con capítulos cargados de anuncios, mientras que YouTube Originals contempla ofrecer todos los episodios de golpe para los clientes que sí paguen por sus contenidos, según ha publicado «The Hollywood Reporter».

El cambio de estrategia de la compañía de Google implicará una notable reducción en la compra de produccciones originales a partir de 2020. Una menor inversión que, sin embargo, no afectará a las series que ya están en marcha y que se han convertido en un emblema para la plataforma.

Es el caso de la segunda temporada de «Cobra Kai», que honra eso de «dar cera, pulir cera» de Karate Kid, que ya está en marcha. Igual que otros proyectos de YouTube como el caso del spin off de «Edge of Seventeenand» o «Dark Cargo», la antología de Jordan Peele «Weird City» y la serie «On Becoming a God in Central Florida», protagonizada por Kirsten Dunst.