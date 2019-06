¿Volverá «Friends»?: Los creadores responden

Actualizado 17/06/2019 a las 12:39

«Friends» no fue solo una serie, sino que fue un fenómeno mundial que, a día de hoy, continúa todavía muy presente. Fue en el año 1994 cuando se estrenó el primer episodio en Estados Unidos, y tras diez temporadas, en mayo de 2004 se emitió el último capítulo hasta la fecha. Desde el momento en el que se echó el cerrojazo a la ficción, los seguidores no han dejado de pedir el regreso de la misma, e incluso los actores se han sumado a estas peticiones.

La última en hablar al respecto fue la actriz Jennifer Aniston, que interpretó a Rachel durante las diez temporadas de «Friends». En una entrevista en el programa de Ellen Degeneres, Aniston aseguró que estaría encantada que que hubiera un regreso de los de Central Perk. «Yo lo haría. Las chicas lo harían y los chicos estoy segura que también», aseguró.

De hecho, en su habitual tono jocoso, bromeó diciendo que, en caso de que sus compañeros de reparto se negaran a ello, «podría hacerlo incluso sola, quién necesita a los demás», cerrando el tema con un misterioso «cualquier cosa puede pasar».

Sin embargo, y a pesar de las ansias de los seguidores de «Friends», sus creadores, Marta Kauffman y David Crane se han mostrado tajantes ante la posibilidad de tener que idear este regreso: no. «¿Por qué remover lo que ya está bien hecho? No queremos una reunión que decepcione a los fans», aseguró Kauffman en una entrevista a Associated Press, mientras que su compañero, Crane, tampoco le dio el visto bueno a la propuesta de Aniston: «Nunca va a pasar, ¡nunca! Lo hicimos y así quedó. Todo acabó con un final feliz, no hace falta que veamos nada más», afirmó.

Homenajes a «Friends»

De momento, los seguidores de «Friends» pueden estar viviendo un momento dorado. Tras 25 años desde su estreno, el festival de la serie, «Friendsfest», aterrizó el pasado mes de mayo en Madrid y Barcelona, en donde sus seguidores pudieron sentirse prácticamente dentro de la ficción, recorriendo los escenarios de la serie.

Además, desde el pasado año, la firma Primark está comercializando objetos de todo tipo relacionados con «Friends»: camisetas, calcetines, gorras, tazas, termos, cojines y cuadernos son solo algunos de los objetos con los que puede hacerse cualquier seguidor. Pero, además, la marca low-cost ha abierto una cafetería Central Perk en Manchester, en donde todos los detalles están cuidados al milímetro.