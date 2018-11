Actualizado 02/11/2018 a las 01:41

Otra estrella, Patrick Dempsey, el «Doctor Macizo» de «Anatomía de Grey», vuelve hoy (#0 de Movistar, 22.00) a la televisión con «La verdad sobre el caso Harry Quebert», adaptación de la exitosa novela de Joël Dicker.

En este drama de diez episodios, Dempsey da vida a Harry Quebert, un afamado escritor al que acusan de asesinato después de la misteriosa aparición del cadáver de una joven en su jardín. «Ahora me arriesgo a la hora de enfrentarme a los retos. Lo importante cuando eres famoso es no tomarte a ti mismo demasiado en serio, nadie es imprescindible», afirma el actor, que busca quitarse la etiqueta de galán y sorprender al público.

«Reconozco que la televisión me ha dado la oportunidad de trabajar en personajes que normalmente no interpretaría en películas. Hay tanta presión en Hollywood que las mejores oportunidades ahora están en la pequeña pantalla. Me siento afortunado de contar con una base importante de admiradoras», admite.