Trucos sencillos y rápidos para usuarios de Netflix

Actualizado 02/05/2019 a las 00:45

Son muchas las plataformas que le han declarado la guerra a Netflix, pero, al menos de momento, sigue siendo en el rey indiscutible del vídeo en streaming en España. Desde que llegó a nuestro país muchos de nosotros hemos cambiado nuestra forma de consumir series y películas. Además de su cada vez más extenso catálogo, una de las grandes ventajas de Netflix es su sencillo manejo: abres la aplicación, seleccionas el perfil que quieres utilizar, eliges la película o serie y le das al play. Y si no te gusta el contenido, solo tienes que cambiarlo por otro. Pero ¿sabemos realmente utilizar la herramienta?

Configurar la calidad de reproducción

Otra de las opciones dispones en la cuenta personal de Netflix es la posibilidad de configurar la calidad de reproducción, algo que peude ser de vital importancia si estamos utilizando datos móviles para visualizar contenido. Para ello, tan solo hay que dirigirse a Mi Cuenta/Mi Perfil/Configuración de reproducción y elegir una de las cuatro opciones existentes (automático, bajo, mediano o alto).

Cada opción varía la emisión final. Por ejemplo, en la categoría «bajo» los videos se mueven a 0.3 GB por hora, con lo cual puede ser usado cuando se dispone únicamente de la tarifa de datos móviles y no se quiere consumir demasiado ancho de banda. Lo lógico, sin embargo, es dejarlo automático.

Eliminar reproducción automática

La interfaz de usuario de Netflix está diseñada para el consumo constante de videos. La manera de enlazar video tras video es fundamental para que el espectador no se levante del asiento. Por defecto, la plataforma tiene activada la reproducción automática del siguiente episodio de una serie. Sin embargo, existe una interesante característica cuando se dispone de tiempo, pero molesta para otras personas. Pues bien, se puede desactivar. Para ello, hay que dirigirse igualmente a Mi Cuenta/Mi Perfil/Configuración de reproducción y desactivarlo. Así de sencillo.

Cómo evitar que nadie sepa lo que hemos visto

Dentro del catálogo de Netflix España puedes encontrar contenidos de todo tipo, desde series y películas de éxito consumidas y comentadas del momento a documentales con temáticas algo más ¿oscuras? que por alguna razón no queremos que se sepa que los hemos visto. A priori parece ser un problema ya que Netflix suele dar bastante visibilidad a los contenidos que hemos visto (aunque solo los hayamos curioseado durante unos segundos).

Por suerte, Netflix nos permite eliminar series o películas para que su algoritmo no las tengan en cuenta en las recomendaciones y se eliminen de apartados como «Seguir viendo» o «Porque has visto...». Para ello, hay que dirigirse a Mi Cuenta/Actividad de visionado. Una vez ahí pulsa sobre la cruz en aquellos capítulos o películas que quieras eliminar de tu lista de reproducciones. Los cambios puedes hacerlos con un margen de hasta 24 horas y este proceso no se puede realizar en los perfiles Kids para niños. También, desde aquí, se puede saber quién se ha conectado, desde dónde, la hora y el tipo de dispositivo. Se consulta desde «Último acceso de la cuenta».

Cuidado con los más pequeños

Netflix incluye un filtro parental a través de la creación de perfiles diferentes para ellos que sugiere y muestra videos y películas ajustados a sus años. Activarlo es sencillo. Hay que dirigirse a Mi Cuenta/Control parental y, una vez dentro, introducir una contraseña para configurarlo mediante un pin de cuatro dígitos que dará opción para seleccionar contenido para adultos, para el rango de edad en torno a los 12 años o los menores de 7 años.

Conocer las películas y series que desaparecerán y que se añadirán cada mes

Uno de los aspectos más controvertidos de este servicio es que periódicamente su catálogo se actualiza. Dada su extensión, la compañía concibe su consumo al instante. Más vale ver esa serie ahora que dejarla para después porque puede que si lo aplazas demasiado, no puedas verla. Más o menos la lista y fechas de contenido que se añade y desaparece se va conociendo, pero también es posible consultarla rápidamente en una página especial, Unogs, en donde se recopilan los videos que llegarán pronto a tu territorio. Otra de las más efectivas y completas es AllFlicks, en ella podrás consultar todas las novedades de Netflix España y el resto de países donde las plataforma tiene presencia.

Descubrir géneros ocultos (que los hay)

También práctico es la localización de géneros y subgéneros que están ocultos en las primeras capas de la interfaz de Netflix. La plataforma dispone de una interfaz algo controvertida. O te encanta o la odias, ya que su organización en ocasiones resulta confusa. Se puede acceder a estas categorías a través de un código numérico introducido después de la siguiente dirección http://www.netflix.com/browse/genre/XXXXXX. Esas «equis» hay que sustituirlas por el número del género o categoría concreto para acceder a los contenido específicos. Hay una página ¿secreta? que se recopilan estas categorías.