«Todo por el juego»: amaños y corrupción en las cloacas del fútbol

Actualizado 10/06/2019 a las 01:11

«El fútbol es una sociedad y como tal, siempre va a tener un sector corrupto y en el que hay mala gente. Aunque sea minoritario. Igual que siguen robándose bancos o que a las señoras mayores les quitan el bolso por la calle». Quien habla para ABC es Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional y autor de la novela «El fútbol no es así», que escribió junto a Pedro Torrens en 2014. El libro, compuesto en base a «historias que son ciertas» vividas por el propio Tebas «en diferentes clubes y circunstancias», inspiró el pasado año la puesta en marcha de la serie «Todo por el juego», una coprodución entre España y América Latina (entre Mediapro y DirectTV, concretamente) dirigida por el exitoso cineasta Daniel Calparsoro.

Su primera temporada, de ocho episodios, fue un auténtico éxito en Latinoamérica y también funcionó bien en España, donde fue emitida a través de #0, el canal exclusivo de Movistar+, plataforma en la que todavía se puede visionar bajo demanda. En vista de su buen funcionamiento, Mediapro y DirectTV se pusieron manos a la obra con la segunda entrega de capítulos, que se rueda estos días en el Estadio Metropolitano de la capital española, donde disputa sus encuentros como local el Atlético de Madrid. La primera temporada, de hecho, grabó muchas escenas en el Vicente Calderón, campo de juego del C. D. Leonés, un club ficticio de la ciudad de León sobre el que se ciernen todas las tramas de la ficción, pero que nada tiene que ver con el Atleti... ni tampoco con la ciudad castellana. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, que diría el tópico. «La serie está inspirada en una novela sobre la corrupción y los amaños y la construimos pensando en un club de la Segunda División española. El fútbol es un gran deporte, que desata muchas pasiones. Pero también mueve muchísimo dinero», explica Calparsoro acerca del proyecto, que pone de manifiesto la cara más oculta del deporte rey.

El azar (o no) ha querido que la conocida como Operación Oikos, la trama de apuestas ilegales que en las últimas semanas ha sacudido al fútbol español, estalle justo en el momento en que se esté terminando de rodar la segunda entrega de episodios de la serie. «A nadie le alegra esto. Uno siempre piensa que estas cosas son mentira, pero luego te das cuenta de que son reales», afirma Calparsoro. «No estaba previsto que pudiéramos tener ahora un tema como este, sobre todo a nivel tan alto como ha sido. Pero creo que en los últimos años hay más sensibilidad. Antes, se amañaban partidos contra un equipo y ahora, muchos jugadores no lo admiten. Ha habido un cambio cultural importante. Se ha avanzado muchísimo», matiza Tebas.

Historias «reales»

Pese a ello, las tramas de «Todo por el juego» tienen una gran dosis de realidad. Además de en la corrupción y los amaños, la serie también indaga en el elevado nivel de vida de los futbolistas y en sus escarceos con ambientes tan lúgubres como el mundo de la noche y todo lo que este concierne. «Lo importante es que todo lo que contamos tiene mucho de realidad», explica Roberto Enríquez, protagonista de la ficción.

Él da vida a Mariano Hidalgo, un hincha del Leonés que termina convirtiéndose en presidente del club de sus amores. Su llegada al poder, no obstante, está manchada por corrupción, codicia... y sangre. Al más puro estilo Walter White en «Breaking Bad» y Frank Underwood en «House of Cards», en los que se inspiró Calparsoro para crear el personaje. E igual que lo están las manos de Patricia Vico, antagonista de la serie y que da vida a Nuria Ballesteros, la alcaldesa (ficticia) de León y parte de ese «mundo oscuro», como lo define el cineasta. «Desgraciadamente, ya no nos sorprende casi nada. Hay veces que lees los guiones y ves cosas que piensas que son tremendas, pero luego te das cuenta de que la realidad es casi peor», refiere por su parte Vico.

A pesar de que el proyecto denuncia una realidad certera y tangible, Tebas no piensa que «Todo por el juego» vaya a «destruir ningún mito» relativo a ese aura tan estelar que siempre envuelve al deporte rey. «Yo sigo pensando que hay muchísima más buena gente y que los que se dejan corromper son solo unos pocos», afirma el presidente de LaLiga. «Siempre hemos sabido que había partidos amañados y maletines, pero el fútbol sigue siendo un grandísimo deporte», coincide Calparsoro. Ideada para un total de «cuatro temporadas», la segunda entrega de la serie se lanzará en Latinoamérica en octubre. Para verla en España, habrá que esperar algunas semanas más.