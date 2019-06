Tinder, suicidios y un cerdo: los cinco capítulos de «Black Mirror» que debes ver antes de la nueva temporada

Actualizado 02/06/2019 a las 01:32

El reto de una buena serie no es verse al espejo con sus competidoras sino superarse a sí misma. De momento, «Black Mirror» ha cumplido con las expectativas, en la medida en la que una ficción tan inclasificable como la de Netflix puede hacerlo. La crítica la ampara, y sus seguidores abrazan ese gusto por el riesgo, por caminar al filo del precipicio.

Una osadía amparada por «Black Mirror: Bandersnatch», que superó los límites de la ficción aportando la opción hasta el momento inédita de permitir al público elegir las decisiones de sus protagonistas, desencadenando una catástrofe por inconsciente o conteniéndola por piedad. Un laberinto interactivo de escenarios creado por Annabel Jones y Charlie Brooker diferente para cada usuario del contenido, en el que puedes elegir desde el desayuno del protagonista a si incita a un personaje al suicidio. Como escribió Helena Cortés en ABC, una historia con cinco finales oficiales, centenares de caminos posibles, desenlaces escondidos con guiños a la plataforma e incluso un «premio» en forma de código QR que permitirá a algunos seguidores acceder a un videojuego retro.

Para la nueva temporada, «Black Mirror» se desafía a sí misma y, además de fichar a la siempre impredecible Miley Cyrus, promete otro especial interactivo en una entrega que buscará ser tan memorable como algunos de los capítulos ya míticos de la ficción. Además del citado «Bandersnatch», estos son los que deberías volver a ver para afrontar la quinta temporada que se estrena en Netflix.

Uno de los capítulos imprescindibles de «Black Mirror» es «Ahora mismo vuelvo», con dos actores consolidados como Hayley Atwell y Domhall Gleesson. Ciencia ficción y, por supuesto, tecnología en un episodio que abroda cómo afrontar la pérdida de un ser querido, que en este caso toma la forma dee un androide.

«San Junípero» es, para muchos, la joya de la corona de «Black Mirror». El episodio, escrito por el creador de la serie, Charlie Brooker ganó el Premio Emmy 2017 en la categoría de Mejor Película para Televisión.

En una recopilación de capítulos de la serie de Netflix no puede faltar «el del cerdo», aunque en realidad se llama «El himno nacional», y podría llamarse «el episodio que lo cambió todo» ya que fue el primero de la ficción. En él, el primer ministro debe mantener delante de una cámara que emite en todo el país relaciones sexuales con un cerdo para que unos secuestradores dejen en libertad a la princesa Susannah.

A veces no es necesario irse a un futuro distópico para abordar las consecuencias de la tecnología o las redes sociales. Así lo demostró Brooker en la pasada temporada con «Hang the DJ», muy similar «San Junípero» pero mejor considerado por los puristas, en el que se somete a juicio a Tinder.

Aunque para reflexión la que viene implícita en el episodio dirigido por Jodie Foster, «Arkangel», en el que una madre materializa su sobreprotección controlando todo lo que vive su hija a través de un dispositivo que, además de localizarla, permite evitarle cualquier situación violenta. Por supuesto, la moraleja no es agradable.

Este es el balance de Rosa Belmonte:

Seis capítulos y la mayoría prescindibles. «Hang the DJ», quizá el mejor, se parece demasiado a «San Junípero»; no entiendo a qué viene meter el cansino «scandinavian noir» en «Crocodile»; «Arkangel», el dirigido por Jodie Foster y protagonizado por Rosemarie DeWitt, recuerda que conviene no saber qué están haciendo los demás, ni siquiera tus hijos, y «Black Museum» a veces me parece «Yo he visto la muerte», la película de José María Forqué con guión de Armiñan sobre varios toreros y, a veces (en la primera historia), «El hombre con rayos X en los ojos». De la segunda, lo más inquietante es lo que la chica protagonista, la que está en coma, se parece a Carson McCullers.