¿Qué televisión de pago contrato tras el acuerdo de Netflix y Movistar?

Actualizado 16/12/2018 a las 00:54

De fenómenos emergentes a aliados en la conquista del liderazgo en la televisión de pago. En los últimos meses, y tras constatar el éxito popular de las plataformas digitales (más del 33% de los hogares con internet contrata estos servicios para ver series y películas, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se han sucedido los acuerdos entre los operadores tradicionales de la televisión de pago y estas nuevas filiales digitales de grandes firmas de entretenimiento como Netflix, HBO, Amazon o Sky. De esta forma, los primeros logran enriquecer su oferta con contenidos de calidad y los segundos aumentar su base de clientes gracias a la visibilidad que dan los grandes operadores de la televisión de pago, presentes ya en más de 6,6 millones de hogares, tal y como publicó la CNMC en su último informe trimestral.

Movistar

Líder en el mercado de la televisión de pago con casi cuatro millones de clientes, Movistar acaba de llegar a un acuerdo de integración con Netflix, el gigante de la televisión digital de pago, presente en 190 países. Este acuerdo, informa Federico Marín, permite a Movistar «ofrecer una experiencia de cliente unificada» con «los mejores contenidos, propios y de terceros», explicó María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España.

Netflix se incluirá en los paquetes Movistar Fusión Total Plus (desde 165 a 193 euros al mes en función de las líneas de móvil y dispositivos de Netflix en los que se quiera usar el servicio simultáneamente), Movistar Fusión Total (140-143 euros al mes) y Movistar Fusión Selección (95-108 euros al mes). Los clientes que tengan por separado alguna de estas ofertas y Netflix se ahorrarán entre 1 y 6 euros mensuales con la integración.

Además, los suscriptores de Movistar+ tendrán una oferta de tres meses gratis de Netflix para hacer una cata de contenidos como «La casa de papel». «Narcos», «Roma», etc. Las nuevas altas podrán acogerse a una oferta de 85 euros durante tres meses sin permanencia, en la que disfrutarán de Netflix, fútbol, deportes, series y cine. Un requisito fundamental para acceder a los contenidos de ambas plataformas es contar con el nuevo descodificador de Movistar (que costará 20 euros para aquellos que no lo tengan ya instalado).

En agosto, Bloomberg publicó que el gigante de la telefonía en España está también en negociaciones con Amazon para incluir su televisión, Prime Video, en su oferta. Sin embargo, Telefónica no confirmó de forma oficial estas charlas.

Vodafone

La empresa, que cuenta con 1,35 millones de clientes, ha reforzado de cara al nuevo año su catálogo de cine y series. La compañía cuenta con acuerdos con Netflix, Filmin y HBO España, plataforma que ofrece gratis durante cierto tiempo a sus clientes en función del paquete de Vodafone TV contratado (el precio de sus ofertas convergentes con televisión parte de 52 euros). Esta semana ha estrenado también Fox Now, un servicio digital que incluye las mejores series de Fox, Fox Life y National Geographic («The Walking Dead», «Vis a vis», «Legion»…). También tiene AXN Now, con más de 1.000 horas de contenido extra del grupo AXN y series exclusivas como «Mr. Mercedes».

Esta Navidad anuncian también un año de Amazon Prime gratis para aquellos que contraten Vodafone One o Tarifas Red.

Orange

Fue la primera compañía en ofrecer a sus más de 614.000 suscriptores FlixOlé, la plataforma de películas y series principalmente españolas promovida por el productor Enrique Cerezo. El precio será el mismo que contratando el servicio por separado (2,99 euros al mes). Este acuerdo, según publicó Moncho Veloso, se suma a los que Orange ya tiene con otras plataformas similares como Netflix y Rakuten Wuaki. También negocian para Amazon Prime Video en su servicio televisivo.

Su plataforma (que se puede contratar desde 9,95 euros más la oferta convergente correspondiente) incluye también Orange Series, un canal en 4K con ficciones exclusivas como «Snatch».

Netflix

Ha experimentado un crecimiento exponencial en España, y llega al 12,5% de los hogares patrios con conexión a internet. Pese a sus acuerdos con grandes operadores, más o menos promocionados, también se puede contratar directamente por internet y sin permanencia con tres planes: 7,99 euros al mes (sin HD y con posibilidad de verlo en una única pantalla), 10,99 euros al mes (HD y dos dispositivos a la vez) y 13,99 euros al mes (cuatro aparatos y 4K).

El gigante estadounidense, animado por el éxito internacional de producciones españolas como «La casa de papel», «Las chicas del cable» y «Élite», abrirá el próximo año en Madrid su primer centro de producción europeo. Tiene en marcha una decena de nuevos proyectos «made in Spain», además de los ya citados: «Paquita Salas», «Alta Mar», «Hache», «El crimen de Alcàsser», «Red Sky», «White lines», la coproducción «Criminal» y películas como «Hogar» y «A pesar de todo».

HBO

Trabaja en la adaptación televisiva de «Patria», ofrece acceso a todo su catálogo a un precio de 7,99 euros al mes. Presente ya en un 2,9% de los hogares con acceso a internet, HBO ofrece una variada oferta de exitosas series americanas y europeas: nuevas entregas de «True Detective», «Big little lies», «El cuento de la criada», «Killing Eve», «Better things» y «Veep», además de estrenos como «Watchmen», «Success», «Lo que hacemos en las sombras», «Grand Hotel», «Spanish princess» y «Chernobyl» .

Amazon Prime Video

Por 4,99 euros al mes o incluido en Amazon Prime, cualquier espectador podrá engancharse a series como «Transparent», «The Man In The High Castle», «Mozart in the Jungle», «La maravillosa Sra. Maisel», y, próximamente, una nueva serie basada en «El señor de los anillos». Ya ha conquistado al 4% de los hogares.

Sky

Su principal valor es que ofrece canales en directo (Fox, TNT, National Geographic...) y contenidos a la carta tanto de terceros como propios («Patrick Melrose», «Gomorra», «El descubrimiento de las brujas», «El milagro» y la futura «Catalina la Grande»), por diez euros al mes.

Otros servicios

Los amantes de series y películas de autor pueden acudir a Filmin, mientras que los aficionados a los contenidos españoles tienen Flixolé. Rakuten Wuaki está especializado en el alquiler por contenido, y pronto llegará la deportiva Dazn.