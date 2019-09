Actualizado 16/09/2019 a las 23:33

[¡Alerta! ¡Este texto contiene «spoilers» acerca de temporadas anteriores de «The Walking Dead»! ¡Lea bajo su propia responsabilidad!]

Hace ya mucho tiempo que los zombis dejaron de ser la principal amenaza para los supervivientes de «The Walking Dead». En concreto, desde que el grupo liderado por Rick Grimes (Andrew Lincoln) tuvo que enfrentarse con El Gobernador (David Morrisey) y su colonia de Woodbury. Aunque antes, el conflicto de Rick con Shane (Jon Bernthal), su mejor amigo de siempre, ya había dejado claro que el gran enemigo del grupo estaba en los propios seres humanos.

Desde entonces, y tras derrotar a El Gobernador, los sobrevivientes han tenido que hacer frente a varios grupos de personas que han dejado de lo más mermadas a la colonia central de la serie. Los caníbales de Terminus, Los Lobos, Los Salvadores del sádico Negan (Jeffrey Dean Morgan)... y ahora, Los Susurradores, ese grupo de supervivientes tan excéntrico como inquietante y que está liderado por la cruel Alpha (Samantha Morton), que llegó la pasada temporada con ganas de hacer frente a Negan y El Gobernador en el premio al villano más despiadado de «The Walking Dead». Una batalla, la de los habitantes de El Reino, Hilltop y Alejandría, contra Los Susurradores, que seguirá en la décima temporada de la ficción, que llegará a España el próximo 7 de octubre a través de FOX.

En el conflicto contra Los Susurradores, el grupo principal de «The Walking Dead» ha perdido a varios de sus integrantes clave, como Tara (Alanna Masterson), Jesús (Tom Payne), Enid (Katelyn Nacon), Henry (Matt Lintz) y D.J. (Matt Mangum), que han sido asesinados por Alpha y los suyos. Aunque ahora, a Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira), el Rey Ezekiel (Khary Payton) y compañía les toca mover ficha.

Pero, ¿cómo será la guerra entre el grupo y Los Susurradores? «Habrá mucha tensión y mucha expectación, que seguirá creciendo a medida que ambos grupos interacciones entre ellos», explica Angela Kang, «showrunner» de la serie de AMC, en una entrevista con «TV Line». «Los integrantes de los dos grupos se preguntarán constantemente: ¿Están (los otros) invadiendo nuestro territorio? ¿Hay alguna manera de que podamos conseguir que nuestros enemigos se pasen a nuestro bando?», matiza Kang.

Más allá de ello, la «showrunner» incide en que las tramas darán muchas sorpresas. «Habrá muchos giros de guion que harán que esa tensión no deje de crecer», enfatiza la creadora, que también habla acerca de las diferencias existentes entre la batalla contra Los Susurradores y la que el grupo libró ante Los Salvadores. «Estamos en un momento diferente del Apocalipsis. Desde el tráiler, ya se ve que los protagonistas están entrenándose con tipos diferentes de armas, más medievales. En este mundo, nuestra gente tiene la habilidad de crear balas, pero lo cierto es que [las armas medievales] suponen la mejor manera de gestionar sus recursos y su tiempo. Cuando llevas tanto tiempo luchando contra tantos zombis, quieres un arma que sea reutilizable, que puedas llevar en las manos y sea fuerte, pero también silenciosa. Al final, las balas atraen a más zombis. Y nuestra gente ha aprendido a luchar de una manera diferente y más colaborativa», agregó la «showrunner» de «TWD».

Aunque las armas no será lo único que cambien dentro del grupo con respecto a la batalla contra Los Salvadores. «Gran parte de la guerra contra Los Salvadores fue una especie de estrategia de ida y vuelta que terminaba en batallas», reitera Kang, que se refiere directamente a las diferencias existentes entre la banda de Negan y Los Susurradores. «Pero aquí, estás luchando contra un grupo nómada, que no tiene un lugar fijo de residencia, por lo que se plantea un tipo diferente de conflicto. Aquí, hay tramas que tienen que ver con las tensiones que existen cuando compartes una frontera con la que un grupo no está de acuerdo y que les está causando problemas en su día a día».