La saga «Gremlins» prepara una precuela en forma de serie animada

Medios estadounidenses han informado que el clásico de los años 80, «Gremlins», tendrá una precuela en forma de serie de animación. «Gremlins: Secrets of the Mogwai» será el título de esta adaptación animada para televisión. Con ella nos trasladarermos al Shanghai de los años 20 y descubriremos cómo Sam Wing, dueño de la tienda Mr. Wing en el film de 1984, conoce al adorable Gizmo.

Esta producción se compondrá de diez episodios dirigidos por Tze Chun, en los que Sam y Gizmo se aventurarán en un peligroso viaje a través de la China rural. Viajarán en busca de la familia del pequeño mogwai (espíritu maligno en chino cantonés), en el que además serán perseguidos por un ejército de malvados Gremlins.

La distribución de esta serie correrá a cargo del servicio de streaming de Warnermedia, creada tras la fusión de los gigantes estadounidenses AT&T y Time Warner, quienes también tienen en el mercado HBO. Todavía no se ha informado sobre el reparto o la fecha de lanzamiento, pero este proyecto promete ser uno de los platos fuertes de la nueva plataforma digital.

Fue éxito en taquillas

La saga Gremlins, compuesta por «Gremlins», estrenada en 1984 y «Gremlins 2. La nueva generación de 1990», fue un gran éxito de taquilla. La primera cinta recaudó el día de su estreno, en Estados Unidos, más de once millones de euros. La segunda, estrenada seis años depués, la siguió con con más de ocho millones y medio de euros.

La cinta no dejaba de ser un cuento navideño, estrenado en verano, que engachó a los espectadores con una controvertida historia entre el terror y el humor. El pequeño demonio, Gizmo, requería unos cuidados con tres reglas básicas: no exponerle a la luz, no entrar en contacto con el agua y no darle de comer después de la media noche. En caso de no cumplirlo, habría que atenerse a las consecuencias.

Gremlins 3

En 2017 Chris Columbus, director y guionista de la saga de estas míticas criaturas, dijo ya tener escrita la historia para una tercera parte. Un guión que el propio Columbus calificó de más retorcido y oscuro. Este proyecto aún está desarrollándose en Warner, por lo que los fans deberán esperar un poco más para poder disfrutar de la vuelta de esta nueva aventura. De momento, deberán conformarse con esta serie animada.