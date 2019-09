Qué se sabe de la segunda precuela de «Juego de Tronos»

Actualizado 16/09/2019 a las 16:20

Parece que HBO ha escuchado a los fanáticos de «Juego de Tronos»: la segunda precuela de la ficción podría convertirse pronto en una realidad. Según informan medios estadounidenses (como «Deadline», «Variety» y «The Hollywood Reporter»), la plataforma está a punto de anunciar un nuevo proyecto basado en el universo fantástico de Canción de hielo y fuego, y tendrá a George RR Martin y Ryan Condal, cocreador y productor ejecutivo de «Colony», al frente. De momento, HBO no ha querido pronunciarse al respecto.

La precuela, aún sin título, estará ambientada 300 años antes de los eventos narrados en la ficción «Juego de tronos» y se basará en el primer libro de Fuego y sangre, que relata la historia de Poniente bajo el reinado de la dinastía Targaryen. Es decir, contará lo sucedido desde Aegon I el Conquistador hasta la rebelión de Robert, pasando por la regencia de Aegon III y la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones.

Aunque de momento no han hecho público el proyecto, el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, no descartó la posibilidad de que otra precuela de «Juego de Tronos» tenga luz verde para final de año. «Es algo que no comentaría», dijo en julio. Sin embargo, son conscientes de lo importante que es elegir correctamente la historia que quieren desarrollar.

«Es una espada de doble filo», comentó Bob Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment a «Deadline». «Estamos teniendo conversaciones sobre cómo continuamos de manera inteligente el universo de Juego de Tronos , pero tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a no matar al ganso dorado y no hacer shows que no estén a la altura, y cuántos son demasiados».

Rondando la primera precuela

De momento, el único proyecto que hay confirmado es «Bloodmoon», traducido como «Luna de sangre». La precuela se centrará en el origen de los Caminantes Blancos y en su «guerra» con los Hijos del Bosque. La serie estará ambientada 8.000 años antes de la acción en la que se desarrolló «Juego de Tronos». Comenzó a rodarse hace unos días en Belfast (Irlanda) y contará con Naomi Watts, dos veces nominada al Oscar, entre sus protagonistas.

Junto a ella, HBO anunció que formarán parta del elenco Josh Whitehouse, Miranda Richardson, Naomi Ackle, George Henley, Sheila Atim, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Denise Gough, Toby Regbo, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan, Dixie Egerickx y Alex Sharp. Detrás del proyecto se encuentra la productora y escritora Jane Goldman, conocida por su trabajo en películas como «La mujer de negro», «Kick-Ass: Listo para machacar» y la saga «Kingsman». Se desconocen los plazos que maneja HBO con la ficción, que como pronto llegará a la pequeña pantalla en 2020.