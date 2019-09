Ana Ruiz: «En una serie diaria puedes hacer más tuyos a los personajes»

Actualizado 22/09/2019 a las 01:00

La 1 estrena este lunes «Mercado central», su nueva serie diaria, ambientada en el corazón de uno de los barrios más populares de la ciudad. Producida en colaboración con Diagonal TV, cuenta con un reparto coral encabezado por Antonio Garrido, Begoña Maestre, Jesús Olmedo, Lola Marceli y Ana Ruiz, que habla con ABC sobre esta producción y su personaje, Cristina, la dueña de la floristería.

«Mi marido es Paolo Giordano, propietario de la pizzería. Tenemos un hijo, Andrea, que tiene un talento especial para la música. Es muy vital y amante de su familia. En eso se parece a mí, pero Cristina está casada y tiene un hijo adolescente. Es lo que tiene de mágico esta profesión, que te permite ser otra persona. En una serie diaria los personajes están marcados por el guion, pero poco a poco los vas haciendo tuyos».

P - ¿Qué tiene de especial «Mercado Central»?

R - El lugar en el que trabajamos impone e impresiona. Además, ayuda mucho a meterte en el papel e identificarte y eso al final los espectadores lo saben apreciar. Uno se embarca en un proyecto, nunca se sabe la repercusión que va a tener, pero esta serie está muy bien escrita y cuando te llega cada guion tienes ganas de ver el siguiente y eso es buena señal. Las historias son cercanas, ya que un mercado es la raíz del barrio.

P - ¿Qué es lo que más le gusta de Cristina?

R - Su alegría.

P - ¿Algo que no?

R - Hay cosas... pero no puedo contarlas. Hay que ver la serie.

P - ¿Será un culebrón?

R - Para nada. Es una serie de sobremesa en la que hay distintas tramas: amores, desamores, ambiciones y muchos personajes, cada uno con sus historias, sus lados oscuros... No es una serie de época, ya que los hechos suceden en la actualidad y los temas que se tratan son muy de ahora.

P - ¿Mercado o hiper?

R - Me encantan los mercados de toda la vida. Soy de Sevilla, del barrio de Triana, y en Madrid el Mercado de Antón Martín es mi Triana madrileño. Con todos mis respetos por las grandes superficies, me gusta esa cercanía, esa familiaridad que te hacen sentirte como en casa.

P - En cierta medida, «Mercado Central» es un homenaje a esos espacios que están desapareciendo.

R - Totalmente. Muchos se están reconvirtiendo en bares de tapas. Siento un cariño especial no solo por los mercados, sino también por las pequeñas tiendas de barrio. Esos olores que te evocan recuerdos de la infancia.

P - Usted asegura que le apasiona ser actriz pero...

R - El teatro es fundamental y forma parte de mi vida. Me gusta cualquier trabajo en el que tenga que desempeñar un papel. En septiembre volvemos con «Cyrano de Bergerac», una obra con la que vamos a seguir recorriendo España hasta febrero de 2020. Llevamos más de dos años. Además de interpretar el papel de Roxane formo parte de la producción. Con esta obra, dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, tengo una sensación que no he vivido nunca. Después nos pondremos a preparar otra sobre la vida de Eduardo II.

P - —Por último, ¿sigue con su faceta de presentadora en «El gran queo» en Canal Sur?

R - No, ya terminamos. Entre la serie y el teatro en lo profesional no doy para más. Tengo que hacer mis espinacas con garbanzos, mi tortilla de patatas, estar con mi familia, disfrutar de la compañía de mis amigos y bajar a mi tierra.