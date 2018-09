Mejor drama Pósters promocionales de «El cuento de la criada» y «Juego de tronos» - ABC

«Juego de Tronos», «El cuento de la criada», «The Crown», «The Americans», «Stranger Things», «This Is Us» y «Westworld» optan a uno de los premios principales otorgados por las academias de televisión estadounidense. Todas ellas tienen algo en común: ninguna es nueva cosecha pues llevan, como mínimo, dos temporadas en el aire. De hecho, todos estos títulos han sido nominados en su segundo año.

Durante la pasada edición, «El cuento de la criada», «Better Call Saul», «The Crown», «House of Cards», «Stranger Things», «This Is Us» y «Westworld» fueron las candidatas. Ganó «El cuento de la criada», de ahí que este año podría repetir este galardón.

Si en 2017 no entró «Juego de tronos» porque aún no se había emitido su nueva temporada, este 2018 no han optado a las candidaturas ni «Better Call Saul» –lo hubiera estado al 100%–, cuya cuarta temporada se estrenó este agosto, ni «House of Cards», cuya sexta y última temporada se emitirá en noviembre. El pescado está vendido entre «Juego de tronos» y «El cuento de la criada».

Si bien «This Is Us» es la única serie nominada que se emite en abierto en Estados Unidos (NBC) y continúa siendo un fenómeno de audiencias –es la cuarta serie más vista con más de 17 millones de espectadores–, sería un poco extraño concederle el premio a estas alturas.

La única que podría arrebatar el premio a «Juego de tronos» y «El cuento de la criada» sería la sexta y final temporada de «The Americans». Sin embargo, todo hace indicar que esta nominación es en sí el premio de consolación tras haber sido una de las series más alabadas por la crítica durante el último lustro.

Mejor comedia «La maravilla Señora Maisel» - ABC

«Atlanta», «Barry», «Blackish», «Curb Your Enthusiasm», «La maravillosa Señora Maisel», «Silicon Valley», «Unbreakable Kimmy Schmidt» y «Glow» conforman la lista de candidatas en una categoría no apta para quinielas. Sin «Veep» –este 2018 no ha habido nueva temporada debido al cáncer de su protagonista– ni «Modern Family» en el frente, la categoría de mejor comedia es un campo de incertidumbres. «Veep» se llevó dicho reconocimiento durante tres ediciones consecutivas desde 2015, mientras que «Modern family» reinó a sus anchas desde 2010.

Tanto «Atlanta», «Silicon Valley» como «Unbreakable Kimmy Schmidt» fueron nominadas la edición anterior. Los votantes podrían optar por la inclasificable «Atlanta», cuya segunda temporada ha roto todos los moldes, pero los Emmy son unos galardones en los que suele imperar el conservadurismo.

«Blackish» podría suceder a «Modern family» como comedia familiar condecorado. En un año repleto de regresos, también resulta factible premiar a Larry David («Curb Your Enthusiasm») tras siete nominaciones desde 2002, pero juega en su contra la lejanía de emisión de los nuevos episodios durante el pasado otoño.

La clara favorita es «La maravillosa Señora Maisel» tras haber ganado a mejor comedia/musical en los últimos premios Globos de Oro.

Mejor serie limitada «El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story» - ABC

«Genius: Picasso», «Godless», «Patrick Melrose», «The Alienist» y «El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story» compiten en este apartado.

Se trata de una categoría más novedosa que drama y comedia, pero en los últimos años ha ganado notoriedad gracias al renacimiento del formato antología y los importantes nombres del cine que han estado involucrados delante y detrás de las cámaras. En la edición de 2017, «Big little lies» –que de serie limitada ya no tiene nada, pero ganó–, «Feud: Bette y Joan», la tercera temporada de «Fargo», «Genius» y «The Nigh Of» compitieron por dicha estatuilla.

Este 2018, tanto «Picasso» como «Patrick Melrose», en el caso de que ganaran, lo harían por el renombre de sus protagonistas (Antonio Banderas, Benedict Cumberbatch), por lo que resulta improbable su victoria. Más extraño aún sería que ganara «The Alienist» después de confirmarse que tendrá una secuela directa, por lo que ya no será considerada una miniserie en futuros premios.

Podría ganar «Godless» por resucitar el género «western» en televisión, pero todas las papeletas las tiene la segunda temporada de «American Crime Story» que, aunque este año no ha revisitado un caso tan médiatico como el de O. J. Simpson, ya cuenta con la ventaja de hacerse con este mismo Emmy en 2016.

Mejor actor protagonista de drama Matthew Rhys en «The Americans» - ABC

Jason Bateman («Ozark») Matthew Rhys («The Americans») Milo Ventimiglia («This is Us») Sterling K. Brown («This is Us»), Jeffrey Wright («Westworld») y Ed Harris («Westworld») son los nombres propuestos por las academias de televisión.

A los Emmy les gusta recompensar a los actores de cine que se pasan a la televisión, por lo que Ed Harris es más que un posible galardonado. El año pasado, debido al fenómeno «This Is Us», uno de sus protagonistas, Sterling K. Brown, se llevó el premio. Desde la triple victoria de Bryan Cranston por «Breaking Bad» entre 2008 y 2010, los académicos nunca han premiado al mismo actor dos veces consecutivas por lo que Brown no tiene todas consigo.

Más allá de valorar el giro dramático a Bateman (siempre nominado en comedia por «Arrested Development»), Matthew Rhys cumple varios requisitos para llevarse el Emmy. ¿El primero? Este año se ha emitido la temporada final de su serie, «The Americans», convertida en título de culto por parte de crítica y «seriefilia». ¿El segundo? Es además el tercer año consecutivo en recibir dicha nominación. En 2017 fue, de hecho, doblemente nominado gracias a ser estrella invitada en «Girls».

Además de Cranston –que repitió galardón en 2014 con motivo de los últimos episodios de «Breaking Bad»–, Jon Hamm (2015) y Kyle Chandler (2011) resultaron vencedores por primera vez gracias a las temporadas finales de «Mad Men» y «Friday Night Lights».

Mejor actriz protagonista de drama Sandra Oh en «Killing Eve» - ABC

Sandra Oh («Killing Eve») Tatiana Maslany («Orphan Black») Keri Russell («The Americans») Claire Foy («The Crown») Evan Rachel Wood («Westworld») y Elisabeth Moss («El cuento de la criada») integran una de las categorías más competitivas de esta edición.

Junto a la categoría de mejor serie dramática, esta es otra en las que más difícil se antoja predecir su ganadora. La opción «fácil» sería Moss, que ya ganó en dicha categoría la pasada edición por la temporada debut de «El cuando de la criada». Durante este siglo, nombres como Edie Falco («Los Soprano»), Allison Janey («El ala oeste de la Casa Blanca»), Glenn Close («Damages»), Julianna Margulies («The Good Wife») y Claire Danes («Homeland») han hecho doblete, consecutivo o no.

Si bien el Emmy podría ejercer como reconocimiento de despedida a Maslany (ya lo ganó en 2016) Russell (la sexta temporada de «The Americans» está entregada a su personaje) o Foy (será reemplazada en la tercera parte de «The Crown») por sus respectivas últimas temporadas, la perfecta candidata es Sandra Oh con su primera nominación como mejor actriz protagonista en drama gracias a «Killing Eve». Durante los años mozos de «Anatomía de Grey», la actriz canadiense de ascendencia surcoreana fue nominada cinco veces consecutivas en la categoría de mejor actriz de reparto en drama.

Mejor actor protagonista de comedia Donald Glover en «Atlanta» - ABC

Donald Glover («Atlanta») Bill Hader («Barry») Anthony Anderson («Blackish») Larry David («Curb Your Enthusiasm») Ted Danson («The Good Place») y William H. Macy («Shameless») son los agraciados.

Las dos opciones más fáciles serían Larry David y Ted Danson como sospechosos habituales de estos premios. Danson ganó una de las once nominaciones por protagonizar «Cheers».

Tras el fin del duopolio Jim Parsons («The Big Bang Theory») & Jeffrey Tambor («Transparent»), Donald Glover consiguió tal reconocimiento en 2017 gracias a su protagonista en «Atlanta». Este 2018 ha sido su gran año gracias a su faceta como cantante (Childish Gambino) y su participación en la película «Han Solo: Una historia de Star Wars».

Quizás sea el momento de Anderson tras haber sido nominado cuatro veces consecutivas por «Blackish» desde su inicio en 2014. Otro eterno nominado es Macy, siendo esta su quinta nominación consecutiva por «Shameless».

Mejor actriz protagonista de comedia Rachel Brosnahan en «La maravillosa Señora Maisel» - ABC

Pamela Adlon («Better Things»), Tracee Ellis Ross («Blackish»), Issa Rae («Insecure»), Lily Tomlin («Grace y Frankie»), Allison Janney («Mom») y Rachel Brosnahan («La maravillosa Señora Maisel») conforman la lista de candidatas.

Tras el forzado hiato de Julia Louis-Dreyfus –ganadora de las últimas seis ediciones–, hay una clarísima favorita: Rachel Brosnahan, ganadora del último Globo de Oro como mejor actriz de una comedia/musical. Tanto Adlon («salpicada» por el caso de Louie C.K. al ser productor de «Better Things») como Rae serían opciones alternativas –Donald Glover es uno de los precedentes– mientras que Tomlin y Janney parecen sufrir el «síndrome Meryl Streep» televisivo. La victoria de Tracee Ellis Ross resulta remota aunque esta sea su tercera candidatura consecutiva.

Otras categorías Darren Criss («American Crime Story») e Yvonne Strahovski («El cuento de la criada») - ABC

En las cuatro categorías de mejor intérprete de reparto en drama y comedia, el enfrentamiento entre «Juego de tronos y «El cuento de la criada» también se librará. Muchos han reivindicado este año, con su segunda temporada, el «papelón» de Yvonne Strahovski (Serena) en «El cuento de la criada». En comedia, Tony Shalhoub podría recibir un nuevo Emmy tras tres victorias –de ocho nominaciones– como mejor actor protagonista gracias a la serie de culto «Monk» (2002-2009).

En cuanto a las cuatro categorías interpretativas de una serie limitada/telefilme, hay tantos nombres importantes que se antoja difícil la previsión. Nombres procedentes del cine como Antonio Banderas («Genius»), Penélope Cruz («American Crime Story») Benedict Cumberbatch («Patrick Melrose») y Michael Stuhlbarg («The Looming Tower») podrían dar el campanazo.

Un nombre casi indudable es el de Darren Criss como el asesino en serie Andrew Cunanan en la segunda tanda de «American Crime Story». Hay magníficos nombres (Edie Falco, Regina King, Jeff Daniels) cuya presencia parece responder a cierto automatismo por parte de los académicos.