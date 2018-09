Actualizado 17/09/2018 a las 02:24

El verano está a punto de terminar y los creadores de las principales ficciones internacionales se preparan para el examen de los premios Emmy, que se celebrarán el 17 de septiembre. Pese al éxito de «Juego de Tronos», que cuenta con 22 nominaciones, la otra gran vencedora es «Atlanta», que se posiciona como la segunda ficción con más candidaturas (16) pese a no cosechar la masiva popularidad del gigante de HBO. Esta comedia –creada, dirigida y protagonizada por Donald Glover («Community»)– conquistó a la crítica y al público en 2016 al contar cómo dos primos afroamericanos deciden meterse en el mundo del rap en Atlanta. Pero su evolución profesional será complicada, ya que su percepción de lo que es el arte es distinta a lo preconcebido.

«La gente se está dando cuenta de que hay temas que representan lo que realmente están pasando, que trascienden las barreras establecidas por las fronteras o la lengua. Son las historias las que importan, no dónde suceden», asegura a ABC Brian Tyree Henry, el encargado de interpretar a Paper Boi, unrapero que contará con su primo Earn –que hace la función de representante– para conseguir su sueño y poder vivir de la música. «No importa lo que hagas o a qué te dediques. Puedes comprender cómo es una relación que persigue un interés como este», añade. Paper Boi, como cualquier rapero, «plasma la realidad que le rodea en sus canciones».

El encargado de dar autenticidad a los «temas» de este artista ha sido Donald Glover, también conocido como Childish Gambino por su faceta musical. «Gran parte de la gente que se acerca a hablar en la ficción con Paper Boi le dicen cosas como “tu canción habla de mí” o “me siento identificado con tu tema”, y nos sentimos agradecidos porque eso es lo que nos ocurre en la vida real», apunta. Por suerte para el espectador, la química entre el creador de las canciones y el que las representa es más que visible. «El increíble trabajar con Donald (Glover)», relata.

«“Atlanta” representa una historia de negros protagonizada por actores negros y que, además, cuenta con creadores negros. No es algo que pase siempre y puede que por eso sea algo que nos beneficia, que nos hace únicos. Esto nos permite mostrar una realidad en sitios en los que normalmente no se ve, y gracias a eso podemos abrir nuestra mente y la del espectador», confiesa. La ficción producida por FX, que se emite en España a través de FOX, no es una novata en lo que a galardones se refiere.

La primera temporada de «Atlanta» ganó dos Globos de Oro, a la mejor serie de comedia y al mejor intérprete de este género, premio que recayó en Donald Glover. Esto ha ayudado a que la cadena FX haya decidido renovarla por una tercera entrega. «No puedo contar demasiado porque no sé demasiado. Ni siquiera sé cuándo vamos a empezar a rodar. Lo único que sé seguro es que estaré allí», dice Henry, convencido de que estamos en una edad de oro televisiva. «Creo que vivimos un momento en el que hay muchos proyectos que no se habían visto hasta ahora, voces nuevas y refrescantes. Así que espero que sigamos por ese camino, porque las historias siempre son necesarias».