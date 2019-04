Las preguntas en el aire que deja el regreso de «Juego de Tronos»

Actualizado 16/04/2019 a las 02:00

«Juego de Tronos» ha regresado un primer capítulo introductorio (como era de esperar). La ficción de HBO ha querido mostrar a sus espectadores donde está cada uno de sus personajes y recordar qué es lo que están viviendo. Aún así, la octava temporada ya ha revelado detalles que creíamos que tardarían algo más en llegar (como que Jon Nieve es realmente Aegon Targaryen, el legítimo heredero al Trono de Hierro). Pero David Benioff y D.B. Weiss también otras cuantas preguntas que el resto de la temporada de «Juego de Tronos» tendrá que responder.

¿Está Cersei Lannister embarazada?

Al finalizar la séptima temporada vimos como la reina le insinuaba a sus hermanos que iba a cumplir su promesa de colaborar en la Gran Guerra porque ahora tenía un motivo para vivir: un nuevo hijo al que darle un futuro. Sin embargo, este motivo no le ha parecido suficiente a Jaime Lannister, quien puso rumbo al norte para reunirse con su hermano Tyrion en Invernalia.

¿Traicionará Bron a Jaime?

A Cersei no le sentó bien que su gemelo y amante le abandonase, y por eso ha puesto en marcha su venganza. La actual reina de los Siete Reinos le ha pedido a Bron que mate a sus hermanos con la misma ballesta que Tyrion asesinó a su padre. «Que poéticos son en esta familia», dijo Bron al ver el arma. Entendemos el miedo de la Lannister, especialmente cuando recuerda que existe una profecía que asegura que morirá a manos de su hermano. Pero ¿será Bron capaz de traicionar a su compañero de batalla?

¿Acortará Arya Stark su lista?

Arya Stark se ha reencontrado con el Perro. «Oí que estabas aquí. Me dejaste moribundo. (...) Te has convertido en una zorrilla fría. Puede que sea por eso por lo que sigues con vida», le dice el que fuese su secuestrador. Sin embargo, la pequeña de los Stark mantuvo la compostura hasta el último instante. Sabe que la venganza se sirve en plato frío. ¿Borrará Arya al Perro de su lista de una vez por todas?

¿Jon y Daenerys qué?

En este primer capítulo hemos visto como Jon Nieve y Daenerys daban su primer paseo oficial a lomos de un dragón, pero cada uno del suyo. Mientras la khaleesi se mostraba impasible ante el hecho de que su amante pudiera subirse a Rhaegar, los espectadores (que sí que sabíamos la verdadera identidad del «bastardo») flipábamos con la idea de que Daenerys descubriera que Jon es su ¡sobrino! ¿Cómo afectará este parentesco a su actual relación? ¿Cambiará la actitud de Jon ahora que sabe que es el heredero legítimo del Trono de Hierro?

¿Aceptarán los norteños a la khalessi?

Mientras los cimientos de «Jonerys» empiezan a desmoronarse, Daenerys ve como los norteños (incluidos Sansa Stark) no la aceptan. «Te nombramos a ti Rey en el Norte», le espeta Lady Mormont al mayor de los Stark. Los norteños no se fían de los forasteros. Ni Sansa es cree que Jon se haya arrodillado ante Dany por pura convicción. «¿Lo has hecho para salvar a tu pueblo o por amor?», le preguntó a su hermano.