«Pequeñas coincidencias»: los clichés de querer ser padre a toda costa

Actualizado 11/12/2018 a las 03:08

Desde que uno cumple los 25 años, empieza a escuchar como sus familiares y amigos más cercanos le hacen la gran pregunta: ¿y los niños para cuándo? Da igual si es hombre o mujer. «Pues imagínate si tienes treinta y tantos y estás casada», exclama Marta Hazas en la presentación de «Pequeñas coincidencias», la primera ficción española de Amazon Prime Video. Esta serie –creada, producida y protagonizada por Javier Veiga– habla en un tono cómico sobre la crisis que un ser humano padece cuando se plantea seriamente si tener o no hijos. «Se me ocurrió porque me ocurrió en la vida. Esa duda sobrevuela mi vida hace tiempo ya. Es seguramente la decisión más importante de la vida de cualquiera ya sea positiva o negativa la respuesta», explica Veiga.

«Pequeñas coincidencias», que ya está disponible en la plataforma, presenta en ocho capítulos a Javi (Javier Veiga) y Marta (Marta Hazas, «Velvet»), una pareja predispuesta a conocerse. «O no. Eso habrá que verlo», añade Veiga en tono burlón. Marta es una mujer de 37 años que ha estado en una relación estable con el mismo novio los últimos 5 años, del que se ha dado cuenta de que no está enamorada, y acaba de abrir una boutique de vestidos de novia. «Marta ha tomado la decisión de que no quiere tener un hijo sola. Le apetece enamorarse y tener una pequeña familia, para construir un hogar», explica Hazas. «No es que se le pase el arroz, lo que le da miedo es perderse cosas de la vida», matiza.

La otra parte de la pareja la forma Javi, un exitoso crítico gastronómico de 40 años que realmente disfruta de su vida como soltero, y está entregado en cuerpo y alma a su hedonismo. «Es un crítico gastronómico que vive como un crítico gastronómico. Cata las cosas, las prueba y las juzga. Vive entregado al placer y al carpe diem y a disfrutar de la vida sin comprometerse con nada ni con nadie», explica el actor. Esto es así, hasta el punto de verse obligado a embaucar a un viejo amigo haciendo que su vida sea algo menos cómoda de lo que solía ser.

Marta y Javi no se conocen, y ninguno de los dos tiene la mínima intención de complicarse la vida con nada, ni mucho menos con nadie. «Pero tienen una revelación corpórea que no les va a dejar en paz», revela el creador. «Se trata de su subconsciente pidiéndoles lo que ellos realmente quieren. Lo que pasa es que es un poco perturbador porque tiene forma de niña», puntualiza la actriz de «Velvet».

El reparto principal de «Pequeñas coincidencias» –que está producida por Atresmedia Studios, Onza Entertainment y MedioLimón– lo completan Juan Ibáñez, Mariano Peña, Alicia Rubio y Unax Ugalde, entre otros. «El personaje de Unax, que va de guaperas, me lo va a hacer pasar mal en más de una ocasión», asegura Hazas. La serie cuenta también con colaboraciones especiales y personajes episódicos interpretados por actores de reconocida trayectoria como Loles León, Alfonso Bassave, Marta Torné o Kira Miró.