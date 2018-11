Paso a la presidenta: así es «House of Cards» sin Kevin Spacey

Actualizado 02/11/2018 a las 01:39

En un clima de calma tras la tormenta desatada por el escándalo de Kevin Spacey, la sexta y última temporada de «House of Cards» llega este viernes a Netflix (9.01 de la mañana). Lo hace ya sin el reconocido intérprete, que en la serie da vida al ficticio presidente estadounidense Frank Underwood. Desterrado públicamente por la plataforma y por el mundo audiovisual en general, el reconocido actor vio, hace un año, cómo su carrera saltaba por los aires como un castillo de naipes, después de que varias decenas de actores y trabajadores del cine y la televisión cargasen contra él por presuntos casos de abuso sexual.

El primero de ellos fue el intérprete Anthony Rapp, que abrió la caja de Pandora al asegurar que Spacey había abusado de él cuando solo tenía catorce años. Para tratar de «justificarse» y desviar la atención, Spacey se declaró «homosexual» y a partir de entonces, decenas de acusaciones más se vertieron sobre su persona. Con los ánimos caldeados en Hollywood por las informaciones que en aquellos tiempos habían salido acerca de nombres tan conocidos en la industria como los de Woody Allen, Louis C.K, Dustin Hoffmann, Ed Westwick o el productor Harvey Weinstein, entre otros, Netflix decidió cortar por lo sano con Spacey.

La plataforma rescindió el contrato que ligaba al intérprete con «House of Cards», en un movimiento que le costó cerca de 40 millones de dólares. Además, Netflix le apartó también de «Gore», el filme sobre el escritor Gore Vidal que Spacey iba a protagonizar. Paralelamente, Ridley Scott le «borró» en postproducción de «Todo el dinero del mundo», sustituyéndole en todas sus secuencias por Christopher Plummer. Pese a ello, el intérprete logró regresar a la gran pantalla este verano con «Billionaire Boys Club», cuyo rodaje finalizó en 2017 y de la que su director, James Cox, no le quiso eliminar. En el fin de semana de su estreno, apenas recaudó 200 dólares en todos los Estados Unidos. Triste descenso a los infiernos para un intérprete que ha ganado dos Oscar: en 1996 por «Sospechosos Habituales»; y en el 2000 por «American Beauty».

Claire Underwood al poder

Sin embargo, «House of Cards» tiene claro que aún le queda cuerda más allá de Spacey. Se especuló con la posibilidad de que Netflix cancelase la ficción, pero finalmente salió adelante. Antes de que el escándalo de su protagonista saliese a la luz, la plataforma había grabado varios episodios de la sexta temporada... que en cambio, fueron reescritos y descartados. En su lugar, los nuevos capítulos los encabeza Robin Wright, que en la ficción da vida a Claire Underwood, la carismática mujer del personaje de Spacey. Ya en la quinta temporada, estrenada en mayo de 2017 (meses antes de que estallase el escándalo sexual del protagonista, casualmente), los espectadores pudieron ver cómo Claire Underwood sucedía a su marido al frente del Despacho Oval. «Es mi turno», decía al tomar posesión del gobierno estadounidense, en una frase que cerró la quinta temporada de la exitosa serie.

Lo cierto es que pocos personajes han evolucionado tanto en «House of Cards» como lo ha hecho Claire Underwood en las cinco entregas de episodios de la serie. Poco a poco, el personaje de Wright ha ido creciendo en todas sus facetas, hasta convertirse en la codiciosa, despiadada, imponente y poderosa mujer que ha conquistado a los millones de televidentes que tiene la ficción en todo el mundo. En esta nueva tanda de episodios ya no saldrá Spacey, como era de esperar, y su personaje morirá, al igual que sucede en la novela homónima en la que está ambientada la serie, escrita por Michael Dobbs.

El resto de protagonistas principales de «House of Cards» también seguirán en la serie, como sucede con Michael Kelly, Patricia Clarkson, Jayne Atkinson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Boris McGiver y Campbell Scott. Además, se suman a la serie dos actores tan reconocidos como Diane Lane y Greg Kinnear, nominados ambos al Oscar. La primera, a Mejor Actriz en 2003 por «Infiel». El segundo, a Mejor Actor de Reparto en 1998 con «Mejor... imposible». En la serie, los dos darán vida a una pareja de ambiciosos hermanos. Quien no continúa en «House of Cards», por otro lado, es Neve Campbell, conocida internacionalmente por su papel de Sidney Prescott en la saga de películas «Scream» y que en «House of Cards» interpretaba a LeAnn Harvey.

Esta sexta y última tanda de episodios, por tanto, centrará todo el poder en manos de Claire Underwood, que llevará al máximo apogeo su batalla sin escrúpulos por el poder. Y es que como ella misma dijo al final de la quinta entrega de capítulos, ahora es su «turno».