Todo eran risas hasta que llegó el drama. La penúltima edición de Operación Triunfo brilló en audiencias, caló entre el público y demostró que la unión a veces es más fuerza que la polémica. Hasta que llegó la tercera temporada de Paquita Salas, la serie de Los Javis –también profesores de la Academia– para Netflix, y desató la controversia.

En una de las promociones de la serie, se puede ver a la actriz Yolanda Ramos (que interpreta a Noemí Argüelles) hablando de varios concursantes de Operación Triunfo que no tardaron mucho en ser expulsados del concurso de televisión española. «Mira Thalía Garrido, de OT. Esa chavalina no se comía una mierda», dice en el anuncio de Netflix para promocionar la tercera entrega de Paquita Salas. No ha sido el único chiste que ha herido a los extriunfitos. También había balas en la recámara para otro alumno de la Academia dirigida por Noemí Galera: «Me dijo: "Noemí, tengo menos gusto que Juan Antonio Cortés". ¿Y qué pasa? La cagué un poco. Viral. Thalía viral. El truco era yo. Retuitéate, que para eso está el retuit. Haz un personaje de ti mismo, si las redes son vírgenes».

Por supuesto, el anuncio no ha caído en saco roto. Marina Jade, compañera de Juan Antonio y Thalía, no ha dudado en salir en su defensa, criticando que se hagan bromas qye en lugar de hacer reír provocan daño: «El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto». Juan Antonio, uno d elos afectados por la broma de Netflix, también se quejó: «Una actriz que no trabaja es una superviviente, pero sí dices que una cantante que no tiene tanto curro no se come una mierda. Pues os recuerdo que vosotros cambiasteis de profesión básicamente por lo mismo porque como actores terminasteis detrás de una barra», escribió de forma contundente en redes sociales.

Javier Calvo respondió al exconcursante de Operación Triunfo, aclarando que ni él ni Javier Ambrossi son responsables del polémico gaga. «¡Hola, Juan Antonio!Nosotros no escribimos ni dirigimos la piezas de marketing, lo hace el equipo de Netflix. De todas formas, seguro que ellos lo han hecho con todo el amor y desde la psicología de un personaje concreto que suele decir cosas incorrectas». Juan Antonio ha agradecido la respuesta del que fuera su profesor en la Academia, pero ha insistido en lo crueles que han sido al referirse de ese modo de su amiga. «Lo mío no me importa porque el gusto es subjetivo y todos tenemos derecho a que nos guste lo que nos dé la gana. Pero es que lo de ella me ha dolido». Netflix, por su parte, ha saguido haciendo bromas al respecto.