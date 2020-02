Al Pacino: «"Hunters" es una película de diez horas, me tengo que acostumbrar»

Actualizado 20/02/2020 a las 01:36

En «Hunters», desde mañana en Amazon Prime Video, Al Pacino interpreta a un abuelo judío asesino de nazis al que no sabíamos que estábamos deseando ver. Las serie de diez episodios es una recreación ficticia de los esfuerzos reales para encontrar y enjuiciar a los nazis que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial poblaron Estados Unidos. En 1977, en Nueva York, el joven Jonah Heidelbaum descubre que cientos de nazis se han infiltrado en la ciudad después del brutal asesinato de su abuela, superviviente del Holocausto. Para detener el surgimiento de un Cuarto Reich, ayuda a organizar un grupo de cazadores de nazis armados con cuchillos.

El líder de la pandilla es Meyer Offerman, a quien interpreta Pacino no sin cierta controversia porque es un descendiente de sicilianos que se mete en la piel de un judío prominente, pero sería injusto cuestionarle cuando nos regaló el mejor papel latino hasta la fecha, el cubano Tony Montana en «El precio del poder (Scarface)». «Uno no debe limitarse por su origen. Hay que estar abierto a cualquier posibilidad étnica, igual que si tocas o no un instrumento o eres un experto en pintura. Cuando rodé “Scarface”, hablé solo en español, incluso cuando no estábamos filmando. Estaba dentro del personaje todo el tiempo. Quería que mi interpretación fuera lo más realista posible y le pedí al director de Fotografía, John A. Alonzo, que solo me hablara en español para ayudarme a mantener el papel».

«Hunters» está producida por Jordan Peele a través de su compañía Monkeypaw Productions, mientras que Logan Lerman interpreta a Jonah. «“Hunters” ha sido un desafío. Yo no sabía que hubo un grupo de judíos en Nueva York dedicándose a cazar nazis escondidos», dice el joven actor. «Supongo que ahora que el nacionalismo regresa con fuerza, es el momento de una serie así», confesó en Pasadena (California). «Yo considero “Hunters” una película de muchas horas y no necesariamente una serie. Es una narración cinematográfica donde los personajes necesitan más tiempo para desarrollar su historia».

«Es hora de otro Oscar»

Con un Oscar por «Esencia de mujer» (hace 23 años, dos décadas despues de su primera nominación), este año estuvo nominado por «El irlandés» y reconoce que ya le toca que le den la segunda estatuilla. «He andado varias veces ese camino. He vivido muchos festivales. Me he paseado por muchas alfombras rojas. ¿No es hora de ganar otro Oscar? Por supuesto (ríe)».

Cuando se le pidió que comparara esta producción con «El Irlandés», otra larga historia hecha para una plataforma, Pacino aseguró haber vivido una experiencia maravillosa con «Hunters». «Puede que mi memoria no sea muy buena, pero todos mis recuerdos del rodaje son buenos». No obstante, destacó la incomodidad de ciertos desafíos relacionados con la televisión, como cambiar de director. «No me gusta tener que adaptarme a un realizador nuevo cada dos semanas, pero aprecio que nos dieran tiempo para ensayar. Fue un lujazo, porque todo el elenco encontraba tiempo y nos reuníamos los fines de semana cuando teníamos una escena difícil. Tuve la sensación de que dimos forma a los personajes. Fuimos un equipo». La velocidad de filmación contribuyó a que Pacino se sintiera cómodo con sus compañeros. «Ellos cargan con el peso de la narración tanto como yo. Hay varios protagonistas y eso lo hizo más fácil para mí. Esta es una película de 10 horas, una serie, eso es a lo que tengo que acostumbrarme», añadió.