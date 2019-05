«Los otros» cuentan cómo es doblar «Big Bang» al español

Actualizado 12/05/2019 a las 00:43

El próximo 16 de mayo se cierra (¿para siempre?) la puerta del edificio de apartamentos situado en el 2311 de North Los Robles Avenue, en Pasadena (California). Atrás quedarán, al margen de un ascensor siempre averiado y del sofá que preside el salón del apartamento 4B, doce temporadas que han marcado un antes y un después en la comedia de situación. «The Big Bang Theory» («Big Bang» para el público español), producida por Warner Bros y Chuck Lorre («Dos hombres y medio») y emitida en Estados Unidos por la CBS, se ha convertido en un referente mundial.

En España, las historias de Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Amy y Bernardette que transcurren en «Nerdvana», como define Howard el escenario principal de la serie, son ofrecidas por los canales Neox y TNT. La serie se estrenó el 24 de septiembre de 2004. En octubre de 2017, sus creadores parieron «El joven Sheldon», precuela sobre la infancia de Sheldon Cooper en su querida Texas.

Un trabajo contra reloj

Aunque cada vez hay más público que reclama ver las series y películas en versión original, el magnífico doblaje que se hace en España tiene uno de sus grandes exponentes en esta serie. Actores de Tecnison, empresa dedicada a la posproducción de sonido desde 1974, son los responsables de la versión en español de «Big Bang». Ellos son «los otros», como los define Rosa Sánchez, directora de doblaje de este título y encargada de prestar su voz a Beverly, la estricta madre de Leonard, Christine Baranski en el original.

La mayoría de las veces, su trabajo es una carrera contra reloj (la audiencia así lo reclama) para que los capítulos se puedan ver doblados lo antes posible, poco después de su emisión en Estados Unidos. El guion original lo traduce un profesional, que se lo envía a Sánchez. «En ocasiones, el traductor me hace alguna sugerencia sobre lo que puede significar alguna cosa de argot», comenta la directora, que debe ajustar ese texto a las bocas, además de -y esta es la parte más difícil- «dar forma a los chistes, los juegos de palabras, buscar todas las referencias a cómics, películas, libros y series». «Luego hay que ir a la sala con ese material y que los actores lo interpreten», añade.

«Es un trabajo muy interesante, al menos para mí. Jugar con el lenguaje e intentar que en español tenga la misma gracia». El ritmo es frenético. Un episodio se dobla normalmente en una mañana, cuatro o cinco horas, y luego hay que mezclar las voces con el sonido y las risas.

En este adiós a «Big Bang», ABC ha tenido la oportunidad de conocer la opinión de Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Amy, Penny, Bernardette e incluso el apocado Stuart, sobre cada uno de sus personajes, con la mediación de Fernando Cabrera, Jesús Pinillos, Iván Jara, Álvaro Navarro, Isabel Fernández, Mar Bordallo, Cristina Yuste y David Robles, actores de doblaje encargados de la versión española. En estas doce temporadas han formado una especie de familia y aseguran, del primero al último, que «ha sido una experiencia increíble».

«No me sorprende que la serie haya funcionado como lo ha hecho porque los guiones son buenísimos», apunta Iván Jara (Howard). «Al final de cada temporada, comenta Álvaro Navarro (Raj), organizábamos una comida o cena. Ha habido momentos muy emocionantes, como cuando recordamos a nuestra querida Marta García (la voz de Amy en las primeras temporadas, fallecida en 2013), gran compañera que me ayudó muchísimo. La “quedada” que tengamos después del final será muy especial. Hemos creado entre nosotros un vínculo grande. Somos la familia Big Bang».

Tímido con las mujeres

Sobre el personaje de astrofísico indio, Navarro asegura que «en las primeras temporadas hablaba poco por su mutismo selectivo con las mujeres». «De él me gusta todo. Cada intervención es un reto y gracias a él he podido mejorar como profesional. Le debo mucho a Raj», añade. El canario Fernando Cabrera da voz al insufrible y adorable Sheldon. «Lo que más me gusta es su dificultad. Es todo un reto que me ha enseñado muchísimo», explica. Cabrera, que también es el narrador en «El joven Sheldon», recuerda «muchísimas anécdotas». «En una serie tan divertida es inevitable tener que hacer paradas para explayarnos con las risas que nos provocan los guiones», afirma.

Jesús Pinillos es el paciente Leonard. «Es muy tranquilo, pero con su parsimonia las tira que no veas. Me gusta la relación de amor-odio que tiene con Sheldon. A veces es como su padre y me encanta que esté casado con la “buenorra”». ¿Anécdotas? «Soy de risa muy fácil y mis compañeros lo saben. En alguna ocasión he terminado mordiéndome un dedo (literal) para poder seguir haciendo la toma. Lo siguiente sería tener que salirme de la sala de grabación».

Por su parte, la voz de Howard es la de Iván Jara, quien apunta que con que «capítulo a capítulo me pone a prueba... cuando no es con alguna imitación de algún famoso, puede que se ponga a cantar o hacer voces rarísimas».

Stuart, recurrente en las primeras temporadas y fijo desde la sexta es el propietario de la Cómic Center (uno de los puntos de reunión). En español su voz se la presta David Robles, quien comenta: «Stuart es adorable en todos los sentidos. Es el típico personaje desvalido que está entregado a su suerte y cualquier cosa que haga parecer el vaso ya no medio lleno sino con un dedito de agua le hace brillar. Creo que todos nos lo llevaríamos a casa».

Las chicas al poder

Penny, Bernardette y Amy son los personajes femeninos de «Big Bang», unas adelantadas al movimiento MeToo, ya que casi desde el primer momento han tenido la sartén por el mango, aunque en el camino se hayan impregnado del universo friki que tanto les gusta a sus chicos. A Mar Bordallo (Penny), lo que más le gustaba de su personaje «era su espontaneidad, que fuera poco reflexiva y propensa a la acción sin pensar en las consecuencias». «Luego ha evolucionado a una persona más madura y asentada, pero sin perder esa chispa y frescura que hace que sea un gusto seguir su interpretación y disfrutarla», relata la actriz. Entre las anécdotas, le hace gracia que le atribuyan lo de «Penny, Penny, Penny», «como si fuera yo quien llama».

De la aflautada voz de Bernardette se encarga Cristina Yuste. «Con ella hay que estar muy atenta a todos sus cambios de humor. Nunca sabes si va a salir su lado adorable o la fiera que lleva dentro. Es un personaje muy peculiar. Lo único que me puede disgustar es que se termine la serie».

Por último, Isabel Fernández es Amy. «Me gustaría recordar que este personaje lo recogí de manos de mi compañera Marta García. Yo la sustituí a partir del final de la sexta temporada». De Amy le encanta que, «a pesar de ser una inadaptada social y de haber sufrido por ello, es una buenísima persona». «Es una superdotada y poseedora de una brillante inteligencia, pero conserva una ingenuidad y un gamberrismo propio de una niña pequeña», añade.

¿Conocen a los actores de la serie? «No personalmente, aunque sería una pasada poder intercambiar anécdotas y cosas de nuestra profesión, ya que todos somos actores de una forma u otra», responde Jesús Pinillos.